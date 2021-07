Séjour sport, nature, culture (complet) 7-11 ans Camping municipal de Joigny – Camping d’Epizy », 16 août 2021, Joigny.

Séjour sport, nature, culture (complet) 7-11 ans

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Camping municipal de Joigny – Camping d’Epizy »

Objectifs pédagogiques du séjour : – Permettre aux enfants de partir en vacances dans un environnement naturel et de couper avec un quotidien anxiogène du fait de la crise sanitaire. – Permettre aux enfants de découvrir le patrimoine culturel et naturel de leur territoire. – Sensibiliser les enfants à l’hygiène de vie, l’alimentation saine et équilibrée, le rythme de vie (sommeil, etc.). Durant 5 jours, les enfants, accompagnés de leurs animateurs, seront hébergés en camping (tentes) au camping d’Epizy, camping municipal de Joigny, en pension complète. • Programme d’activités pédagogiques : Les enfants vont pouvoir pratiquer : – Des activités sportives de pleine nature : canoé-kayak, randonnée vélo, jeux de piste, jeux sportifs… – Des activités culturelles : découverte du patrimoine jovinien… – Des acitvités d’éducation à l’environnement: randonnées nature, découverte de la faune et de la flore… – Activités de logique et mathématiques: jeux de piste, chasses aux trésors, ateliers cuisine… • Vie collective, hygiène de vie, alimentation : Avec les confinements successifs et l’arrêt des activités sportives, les acteurs éducatifs constatent une sédentarisation chez les enfants et un surpoids inquiétant. Durant le séjour, un accent particulier sera mis sur la qualité de l’alimentation, la réalisation des repas, l’équilibre alimentaire, les activités sportives et la prévention santé. De plus, le rythme de certains enfants est boulversé. Le séjour visera à sensibiliser les enfants sur le sommeil, les horaires de repos, et de les déconnecter des écrans. • Partenariats : Des partenariats sont mis en place pour la mobilisation des jeunes et des familles avec les acteurs sociaux et éducatifs du territoire : PRE, conseil départemnetal, etc.

Quotient familial entre 0€ et 1500 € = 0€ / QF entre 1501€ à 2000€ = 50€ / QF entre 2001 et plus = 90€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping municipal de Joigny – Camping d’Epizy » Quai d’Epizy 89300 JOIGNY Joigny Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T21:30:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T21:30:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T21:30:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T21:30:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T17:30:00