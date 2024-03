Séjour Sport Nature Camping l’océan Brem-sur-Mer, lundi 8 juillet 2024.

Séjour Sport Nature dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 12 juillet Camping l’océan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T12:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-12T00:30:00+02:00 – 2024-07-12T17:00:00+02:00

Situé à Brem Sur Mer, le camping l’océan nous accueille pour un séjour de 5 jours et 4 nuits. Hébergés en tente dans un camping à Brem sur Mer à 500 mètres de la plage, nos jeunes auront l’occasion de parcourir la plage, de travailler sur le partage des espaces avec d’autres vacanciers/familles en autonomie ou accompagné d’un animateur sur les différents espaces du camping : terrain multisport, les terrains de pétanque et même les piscines du camping.

La dynamique de groupe, l’organisation de la vie quotidienne, la découverte d’un nouvel environnement, le sport et la question de la mixité seront des axes prioritaires de travail durant ce séjour.

Ce séjour est déjà en préparation avec des jeunes cotoyés à l’année au secteur jeunsse du CPB Nord Ouest.

Différentes sorties seront organisées:

Une journée au Grand défi, parc d’accrobranche, avec au programme Paintball & Accrobranche.

Une journée à O’Gliss Park, grand parc aquatique dans la région vendéenne.

Une journée plage avec au programme une initiation surf encadrée par un moniteur diplômé.

Camping l’océan 17 rue du Brandais, 85470 Brem Sur Mer Brem-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire

