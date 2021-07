Avion Club de Canoë Kayak des Glissoires Avion, Pas-de-Calais Séjour sport nature à Avion Club de Canoë Kayak des Glissoires Avion Catégories d’évènement: Avion

Séjour sport nature à Avion Club de Canoë Kayak des Glissoires, 2 août 2021-2 août 2021, Avion.

du lundi 2 août au vendredi 6 août à Club de Canoë Kayak des Glissoires

Le séjour aura lieu au sein du Club de Canoë Kayak des Glissoires à Avion avec des activités axées autour des sports nautiques : Paddle, Dragon Boat, Pédalos, mais également la mise en place d’activités de loisirs : Randonnée V.T.T. pêche. Ce séjour est encadré par du personnel municipal de la Ville de Boulogne sur mer Hébergement sous tentes Mise en place de veillées

Boulonnais : QF<617 : 10 euros QF entre 618 et 700 : 10.80 euros QF entre 701 et 800 : 12 euros QF >800 : 12.8 Extérieurs : QF<617 : 12.80 euros QF entre 618 et 700 : 18 euros QF entre 701 et 800 : 24 euros QF >800 : 30 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Club de Canoë Kayak des Glissoires avion Avion Pas-de-Calais

2021-08-02 au 2021-08-06

