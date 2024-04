SEJOUR SPORT ET NATURE Base de loisirs Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly, lundi 5 août 2024.

SEJOUR SPORT ET NATURE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 5 – 9 août Base de loisirs Pont d’Ouilly 90

Début : 2024-08-05T10:00:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-09T00:00:00+02:00 – 2024-08-09T17:00:00+02:00

L’association FLASH organise un séjour « SPORT ET NATURE » dans le cadre de son projet annuel pour le public 9/13 ans.

Le public sera hébergé dans des bungalows équipés au PAJ de Pont d’Ouilly

Les jeunes participeront à de nombreuses activités orientées autour de l’environnement et du sport :

– GEOCACHING : Cette activité est à mi-chemin entre la course d’orientation et la chasse au trésor ! Une activité idéale pour éveiller les jeunes explorateurs ! Vous partirez à la découverte de la faune et de la flore de la Suisse Normande

– TIR A L’ARC : L’initiation au tir à l’arc comprend l’utilisation d’un arc sans viseur sur des distances allant en général de 8 à 15 m : Position de tir ; Préparation ; Mise sous tension ; Visée flèche…

– STAND UP PADDLE : Balade d’initiation et de découverte sur la rivière Le Noireau

– VTT : Découvrez la Suisse Normande en VTT ! Cette activité sportive, proposée avec du matériel professionnel et adapté, permet une pratique des sports de nature dans un environnement exceptionnel.

– Animotrésor : Jeu de piste pédagogique consacrée aux animaux de la forêt.

Muni d’un plan et d’une feuille de jeu, vous partirez à la recherche des animaux de la forêt ! A chaque étape une question vous est posée selon le niveau de difficulté choisi. La réponse donnée, définira l’étape suivante à atteindre… mais attention, à chaque mauvaise réponse vous rallonger votre parcours. A la fin du parcours, vous pourrez vérifier vos réponses et accéder à de nombreuses informations sur les animaux de la forêt.

L’équipe d’animation proposera également des activités en lien avec les jeux olympiques et paralympiques : quizz, mini tournoi. Et une présentation des sports présents sur le site et représentés au JO (canoë-kayak, Le canoë slalom)

Soirée concert – veillée – soirée jeux

