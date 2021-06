Séjour sport et loisirs camping les pins, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Argelès-sur-Mer.

Séjour sport et loisirs

du mercredi 7 juillet au mardi 13 juillet à camping les pins

Entre 12 et 17 ans, l’adolescent est friand de confrontations aux autres mais aussi de nouveaux espaces où il pourra progressivement construire son autonomie. Il a les moyens de donner du sens à son action en étant progressivement à l’origine de ses projets. Son immersion dans la nature et plus precisement dans le domaine nautique est de plus longue durée. Elle permet les situations d’entraide dans l’activité ainsi que la vie collective, ce qui le responsabilise. Les sports de nature lui apprennent à cerner ses limites physiques. Il doit gérer sa fatigue pour préserver sa propre intégrité en allant au bout de son projet. Il apprend à identifier les exigences techniques et mentales requises pour se dépasser. Intégrant cette diversité de facteurs, les sports de nature bousculeront les hiérarchies préétablies en mettant en lumière de nouvelles compétences insoupçonnées. Pratiquer une activité au cœur de la nature l’oblige à se repositionner par rapport à de nouvelles règles imposées par le milieu et à s’épanouir différemment que dans l’effort physique. Évoluer au contact de la nature renforce ses possibilités d’expression. Sa maîtrise technique l’entraîne constamment vers de nouveaux défis qui le conduisent à se mesurer aux éléments naturels. Ces derniers l’incitent parfois à l’innovation technique et matérielle le confortant ainsi dans son souci de différenciation. Pratiquer un sport dans la nature est un véritable état d’esprit qui se construit au fil du temps et trouve son apogée à l’adolescence. C’est à cet âge que les habitudes acquises et les espaces investis lui permettent d’envisager des projets de plus grande envergure en autonomie. Mais c’est également à partir de ce moment que l’adolescent est capable de mener ses aventures jusqu’au bout en gérant son effort sur le plus long terme, voire en s’engageant dans une situation compétitive. Les sports de nature lui permettent d’explorer en toute confiance des espaces d’exception, car peu accessibles. Explorer en toute confiance ces espaces, le conduit à la liberté. Pour s’engager dans le milieu naturel, favoriser : • l’autonomie, la prise d’initiatives (choix d’itinéraires, de trajectoires, prise de décision en situation d’urgence) • les pratiques itinérantes diverses voire combinées sur des temps de plus en plus longs ( à pied, à vélo, à voile, en kayak ) • la mise en œuvre de défis, de challenges • la liberté d’expression motrice (réflexion sur des activités innovantes) • les temps d’échange pendant la préparation, l’action et le retour sur action • la régulation d’efforts longs en les accompagnant dans leur activité • l’automatisation de la sécurité active • l’évaluation des risques et la recherche de limites

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping les pins 405 Avenue du Tech, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer Argelès-Plage Pyrénées-Orientales



