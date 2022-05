Séjour « Sport et Culture » camping Lou Souléï, 23 juillet 2022, Carry-le-Rouet.

Séjour « Sport et Culture »

du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet à camping Lou Souléï

Le projet : Ce projet séjour est avant tout une initiative des jeunes. En effet, de manière pragmatique, un centre social est un foyer d’initiatives porté par les habitants, accompagnés par des professionnels. Le but ultime étant d’accompagner les usagers vers l’autonomie. C’est de cette manière que le référent jeunesse de la structure a été sollicité par les jeunes afin de les accompagner dans la construction de leur projet collectif. Des projets d’autofinancement ont été planifiés par ces adultes en devenir. Cela leur permettra de les responsabiliser et de les rendre acteurs. Ces actions d’autofinancement entretiennent le lien entre le jeune et la communauté. Effectivement, elles permettent non seulement de faire connaître les actions menées par le Centre Social, mais aussi de développer la socialisation et l’esprit citoyen du jeune. Au-delà de l’aspect financier, chacun s’est engagé à participer aux évènements et à la vie du centre social. Il est à noter que le référent jeunesse joue un rôle d’accompagnateur dans le projet. Il accompagne principalement dans la recherche de financements et aiguille les jeunes en ce qui concerne le lieu, le transport, la nourriture, les activités et la manière de budgétiser le coût du séjour. Le but étant de rendre les jeunes acteurs de leur projet et loisirs mais également autonomes. Ainsi, le séjour aura lieu dans une auberge de jeunesse pour une autonomie maximale. Quant à la région où se déroulera le séjour, les jeunes ont émis la volonté de séjourner à Marseille, dans le département des Bouches du Rhône. Et afin de les rendre plus autonomes, ils seront également accompagnés dans les tâches de la vie quotidienne, du lever au coucher. Ils auront en charge la programmation complète du séjour, du petit-déjeuner à la moindre activité, en passant par le budget de chaque activité ainsi que de leurs repas. – JOUR 1 : Découverte des lieux, répartitions des chambres, après-midi détente ; – JOUR 2 : Visite des différents sites touristiques de Marseille ; – JOUR 3 : Matinée : activités sportives et baignades dans les calanques – JOUR 4 : Visite de l’île du Frioul et nage palmée ; – JOUR 5 : Visite de de la Ville de Nice ; – JOUR 6 : Randonnée dans les calanques + escalade + saut pendulaire – JOUR 7 : Activités sportives (Olympiades) + après-midi baignade et détente. Déroulé d’une journée type : 7h : Réveil, toilette puis petit-déjeuner jusque 8h30 ; 8h30/9h : Rangement des chambres / puis préparation des affaires pour la matinée 9h/12h : Activités de la matinée 12h/13h30 : Préparation du repas / repas / vaisselle et rangement 13h30/18h : Activités de la journée 18h/19h : Retour à l’auberge, douche et temps libre 19h/20h30 : Préparation du repas/ repas/ vaisselle et rangement 20h30/23h : Veillée et/ou temps libre 23h : Retour dans les chambres et extinction des feux. Le thème du séjour tournera autour de la prévention des substances psychoactives. Il nous a semblé opportun de sensibiliser les jeunes pendant ce séjour puisque le cadre s’y prêtera bien évidemment très bien. Nous nous appuierons sur des outils ainsi que des animations permettant l’échange ainsi que le développement des compétences psychosociales des jeunes via un programme utilisé toute l’année au sein du centre social et développé par l’Association Addictions France : Moi, mes envies et les autres. 1 – L’enjeu : substances psychoactives (alcool, tabac, drogues douces/dures), licites ou illicites… de quoi parle-t-on ? Une substance psychoactive agit sur le cerveau, elle modifie les sensations, le comportement, et provoque différents effets sur le corps. Pour tout parent, parler d’une “addiction” chez les adolescents équivaut souvent à craindre la consommation de drogues “dures” (cocaïne, héroïne, drogues hallucinogènes). Or, chez les jeunes, la découverte de substances psychoactives (licites ou illicites) débute généralement en France par d’autres produits : • L’alcool est la 1ère substance psychoactive licite, en termes d’usage occasionnel et de précocité d’expérimentation ; • Le tabac est le 1er produit psychoactif licite à être consommé de manière quotidienne à l’adolescence ; • Le cannabis est le 1er produit psychoactif illicite consommé à l’adolescence ; Pris de manière anarchique, certains médicaments (anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs) peuvent aussi être assimilés à des “drogues”. Sans oublier les boissons énergisantes : associées à l’alcool, elles sont un véritable “boulevard” vers une dépendance alcoolique ultérieure. 2 – L’objectif : bien comprendre les types de comportements et de pratiques de consommation • L’usage simple : ponctuelle ou régulière, la consommation occasionnelle n’a, a priori, aucune conséquence sur la santé, les relations avec les autres. • L’usage à risque : la consommation en quantité de produits licites ou illicites peut potentiellement avoir des conséquences sur la santé, les relations sociales, etc. • La consommation abusive : le mode d’utilisation du produit a des impacts négatifs au niveau social, interpersonnel, psycho-affectif (incapacité d’aller à l’école, problèmes judiciaires, etc.) • La dépendance : la consommation addictive du produit devient un besoin irrépressible, sans moyen de la moduler, et des symptômes de manque (psychique ou physique) apparaissent. Phénomène répandu chez les jeunes, le “Binge Drinking” (ou beuverie express) consiste à consommer rapidement une grande quantité d’alcool, souvent mélangée à des boissons énergisantes. Le but : être rapidement saoul. Un mode d’alcoolisation dangereux, à court terme (coma éthylique, accidents de la route, violences, rapports sexuels non désirés/non protégés) comme à long terme (pertes de mémoire, déficits neurocognitifs, risque plus grand de consommer des drogues dures). 3 – En pratique : que faire ? Le glissement d’un usage occasionnel, expérimental, vers une consommation abusive, voire vers la dépendance, dépend d’un ensemble de facteurs qui peuvent être à la fois psychologiques, socio-économiques, familiaux. Dès lors, argumenter sur les risques occasionnés à long terme par la consommation de ces produits a peu d’impact sur nos adolescents. Tout comme les discours moralisateurs, stigmatisants ou autoritaires. D’où l’intérêt de privilégier plutôt la prévention : • Maintenir un climat familial favorable : répondre à toutes ses questions, l’informer sur les produits qu’il consomme, être au courant de ses activités, de ses fréquentations. • Ne pas banalisez les signes d’une éventuelle souffrance psychique : repli sur soi, démotivation, échec scolaire, désintérêt pour les activités sportives, culturelles et sociales, trouble alimentaire… cachent peut-être plus qu’une simple “crise d’ado”. • Etre alerté par la répétition de comportements à risque : conduite en état d’ivresse, alcoolisation massive, etc. Parce qu’elles modifient les perceptions, l’humeur et le comportement, les substances psychoactives attirent les adolescents. En les consommant, les jeunes sont en quête de plaisir et de désinhibition (effet euphorisant), ils cherchent à soulager leurs tensions internes (effet anxiolytique), à affirmer leur identité au sein d’un groupe, voire à être plus performants (effet anti-fatigue de la cocaïne). Le centre social agit depuis de nombreuses années dans le champ de la prévention des conduites à risques et plus précisément des substances psychoactives. En effet, toutes les actions en direction de la jeunesse intègrent une partie préventive. Allant du simple débat aux interventions plus spécifiques de professionnels en addictologie en passant par des ateliers spécifiques de développement des compétences psychosociales, le centre social a su s’imposer comme un acteur incontournable du territoire en matière de prévention. Soutenir la mobilité des jeunes, – Accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets séjours européens ; – Impliquer les jeunes dans chaque phase d’élaboration des projets ; – Apporter une aide méthodologique et financière ; Développer l’autonomie du jeune, le rendre acteur de son quotidien, – Développer la construction de projets collectifs par le biais d’ateliers divers qui participent à l’autonomie du jeune (réflexion, débats, gestion de budget…) ; – Mettre en place des actions d’autofinancement ; – Mettre en place un planning d’activités en fonction du budget alloué ; – Attribution de mobiles homes afin d’acquérir un maximum d’autonomie – Gérer un budget alimentaire par groupe, pour la durée complète du séjour ; – Participer quotidiennement et activement aux tâches ménagères ainsi qu’à l’élaboration des repas ; favoriser l’ouverture au monde et la découverte d’autres cultures. – Permettre aux jeunes d’accéder à la richesse culturelle de l’Europe et ainsi de mieux saisir leur identité européenne ; – Visiter les institutions ainsi que le patrimoine culturel, économique et social de la région Provence Alpes Côte d’Azur ; – Restituer une exposition photos au sein du centre social après chaque retour de visite. Prévenir les jeunes aux dangers des substances psychoactives – Développer des actions de sensibilisation aux substances psychoactives ; – Mettre en place des débats autour des conduites à risque / addictions et leurs dangers ; – Mettre en place des ateliers de développement des compétences psychosociales.

les jeunes qui auront participer au montage du projet seront prioritaires (participation aux réunions de préparation, autofinancements…). Les tarifs varient en fonction du QF entre 80 et 140€.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping Lou Souléï 76, Avenue Draio de la Mar 13620 CARRY LE ROUET Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00