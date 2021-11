Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, Var Séjour spirituel de Noël Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Séjour spirituel de Noël Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 24 décembre 2021, Cotignac. Séjour spirituel de Noël

du vendredi 24 décembre au samedi 1 janvier 2022 à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

**De la crèche à l’Eucharistie :** ———————————- **le Verbe s’est fait chair** —————————– ### Le programme du séjour de Noël est accessible à tous les visiteurs de passage : * Chaque jour du 26 décembre au 1er janvier à 10h un enseignement salle Jean de la Baume (sauf les 27 et 28) * Pour les petits groupes, visite guidée des miracles eucharistiques proposée sur demande. _Pendant cette période de Noël, les offices, permanences et messes sont aux horaires habituels ; ne sont indiqués ci-dessous que les horaires particuliers._ **_Pour que vous puissiez profiter des grâces du sanctuaire et de la beauté des lieux en cette période de Noël, cette année encore, le foyer de la Sainte Famille vous porpose un hébergement sans restauration. Pour votre séjour de Noël, vous pourrez choisir de cuisiner vous même vos repas (cuisine équipée de type familiale peut être mise à votre disposition) ou de vous restaurez au village de Cotignac._** ### Les temps forts de la semaine : **Vendredi 24 à 20h :** [Messe de la nuit de Noël](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2021/11/Messe-noel.jpg) **Samedi 25 à 11h :** – Messe de la Solennité de la Nativité – Repas festif partagé (sur inscription) **Dimanche 26 après-midi :** Visite du village porposée **Mardi 28 :** Pèlerinage pour la vie à l’occasion de la fête des Saint Innocents **Mercredi 29 après-midi :** Visite de l’exposition des miracles eucharistiques **Jeudi 30 après midi :** Visite proposée de l’Abbaye du Thoronet **Vendredi 31 :** – 15h30 : Pèlerinage à St Joseph – 17h00 : 1ère Vêpres de sainte Marie mère de Dieu au sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon (pas de vêpres au sanctuaire ND de Grâces), adoration puis retour au sanctuaire Notre-Dame de Grâcaes en covoiturage. – 19h00 : Dîner festif partagé – 21h00 : Vigiles de Ste Marie Mère de Dieu – 21h45 : adoration animée. – 23h00 : messe suivie d’un vin chaud. **Samedi 1er :** Solennité de Marie, Mère de Dieu [Tous les horaires](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2021/11/Horaires-de-Noel-2021-Cotignac.pdf) Renseignements hébergement : [[foyer@nd-de-graces.com](mailto:foyer@nd-de-graces.com)](mailto:foyer@nd-de-graces.com) Renseignements programme : [[recteur@nd-de-graces.com](mailto:recteur@nd-de-graces.com)](mailto:recteur@nd-de-graces.com) « Vivre Noël auprès de la Sainte-Famille » Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T07:00:00 2021-12-24T22:00:00;2021-12-25T07:00:00 2021-12-25T23:59:00;2021-12-26T07:00:00 2021-12-26T23:59:00;2021-12-27T07:00:00 2021-12-27T23:59:00;2021-12-28T07:00:00 2021-12-28T23:59:00;2021-12-29T07:00:00 2021-12-29T23:59:00;2021-12-30T07:00:00 2021-12-30T23:59:00;2021-12-31T07:00:00 2021-12-31T23:59:00;2022-01-01T07:00:00 2022-01-01T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac lieuville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac