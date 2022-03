Séjour Ski aux 2 Alpes du 16 au 23 avril 2022 Chalet d’Aka, 16 avril 2022, Les Deux Alpes.

L’HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE Le chalet « d’Aka » (anciennement foyer saint Benoît) est situé au cœur de la station des 2 alpes sur la commune de Venosc en France à 200 m du télésiège des diables. Des travaux conséquents ont été réalisés depuis la reprise du chalet à l’automne 2015. Une énorme terrasse orientée Sud domine et offre une magnifique vue sur la Muzelle. D’une capacité de 100 couchages, le Chalet d’Aka permet d’accueillir dans des chambres équipées de douches et wc de 3 à 6 personnes des groupes. La restauration en pension complète vous sera proposée. La nourriture sera de qualité et en quantité suffisante. Il ne sera servi au cours des repas que le menu initialement prévu. Aucune dérogation, sauf en cas de maladie, ne sera acceptée. Les menus seront établis sur la base suivante: Petit déjeuner : Café – lait – chocolat – pain – beurre – confitures – céréales – Miel -jus d’orange. Déjeuner : Repas Chaud ou Pique-nique à consommer sur piste. (Il est fortement conseillé à chaque participant de posséder une gourde personnelle). Dîner :potage ou entrée, plat (exemple : Tartiflette Maison) fromage ou Salade, Dessert. DESCRIPTIF DE LA STATION: Les 2 Alpes Située entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, dans le département de l’Isère, la célèbre station de ski des 2 Alpes a été édifiée en 1946 sur les anciens alpages des villages de Mont de Lans et de Venosc. Dynamique, sportive et branchée Les 2 Alpes est l’une des plus grandes stations internationales de ski. Avec une neige naturelle garantie tout au long de la saison, grâce à son glacier culminant à 3600m d’altitude, et à un exceptionnel FREESTYLE LAND, le domaine skiable des 2 Alpes est un véritable paradis pour tous les passionnés de nouvelles glisses ! Les 2 Alpes certifient un accueil privilégié aux familles (Label FAMILLE PLUS) mais aussi un accueil irréprochable des vacanciers (Label QUALITE TOURISME). N’hésitez pas à vous laisser tenter par un shopping tendance, partagez une multitude d’activités et d’animations en famille, vivez au cœur d’événements internationaux … le tout une ambiance festive : au restaurant ou dans un bar, car c’est ça aussi Les 2 Alpes ! Alors, vous qui souhaitez vivre un dépaysement total au grand air et passer d’inoubliables vacances aux sports d’hiver, préparez vos valises : la station des 2 Alpes est parfaite pour vous Avec une neige naturelle garantie grâce au glacier culminant à 3600m d’altitude, le domaine skiable des 2 Alpes est un véritable paradis de la glisse qui s’étend sur 425 hectares de pistes balisées (dont 10ha non damés). La station des 2 Alpes, située dans le massif des Ecrins, dans l’Oisans, possède l’un des plus hauts sommets skiables des Alpes. Son dénivelé maximum est de 2300m négatif, avec une piste partant du glacier à 3600m et allant jusqu’au village de Mont de Lans à 1300m … le tout sans utiliser une seule fois les remontées mécaniques. LIAISON Chaque mercredi il existe une liaison routière entre Les 2 Alpes et l’Alpe d’Huez. Le tarif est de 15€ par personne. Départ des 2 Alpes à 8h45 (mi-Alpes) retour à 18h30 sur la station. Réservation au 04 76 11 51 60.! 200 km de piste de ski Alpin 15 hectares de domaine skiable damé. 60 ha de neige de culture. 250 enneigeurs. 43 remontées mécaniques: 17 télésièges / 18 téléskis / 2 télécabines / 2 téléphériques / 1 télécorde / 1 tapis roulant / 1 funiculaire / 1 ascenseur. 95 pistes sur le domaine skiable des 2 Alpes dont 5 pistes gratuites. 12 noires – 20 rouges – 49 bleues – 14 vertes, sur 200 km de pistes. Autres activités sportives possible que le ski : Ecole de Parapente : Air Ailes Parapente, 0607722660 ou 0681443831 ou 0680552949 Promenade en traîneau à cheval, 06 85 25 88 90 Balade en dameuse 04 76 79 75 01 Ice glider 04 76 79 22 73 Cascade de Glace & raquettes à neige : bureau des guides 04 76 11 36 29 2 Alpes Motoneige 06 08 63 07 40 Kuma & Co : chiens de traîneaux et cani-rando 07 85 01 22 23 Aventure Electrobike 06 62 38 86 47 Espaces Luge 04 76 79 75 01 Multi-glisses : ESI 04 76 79 04 21 Airbag Park Bowling le Strike 04 76 79 28 34 Laser Game Warrior’s 3600 / Rodéo mécanique 06 80 22 81 48 Espace 1800 Forme & Bien-être 04 76 79 28 64 ​ La patinoire des 2 Alpes artificielle de 1800 m², en plein air, est fermée, une patinoire artificielle a été installée cet hiver pour la remplacée. ​ La piscine La Croisette des 2 Alpes est également fermée jusqu’à nouvel ordre. Activités Culturelles et patrimoine : Grotte glaciaire à 3200 m accessible par les télécabine et funiculaire forfait piéton ou skieur nécessaire. Maison de la Montagne : Médiathèque 04 76 79 07 64 Maison de la Montagne – Espace d’expositions04 76 79 07 64 Accès au domaine d’altitude exclusivement réservé aux piétons 04 76 79 75 01 Café-Musée Chasal Lento – 1300 04 76 80 23 97 Ferme Communale de la Mollière Grotte de glace 04 76 79 75 01 Belvédère des Ecrins 04 79 79 75 01 Visite du Funiculaire 04 76 79 75 01 Musées Mémoires d’Alpinismes 04 76 79 52 25 Visite du Village de VENOSC 04 76 80 06 82 Visite du Village de MONT DE LANS 04 76 80 04 24 Cinéma 2 salles DEROULEMENT DU TRANSPORT Nous partirons de St-Malo le samedi 16 avril à 20h ou 20h45 de Rennes. Le voyage s’effectuera en autocar de nuit pour arriver au Chalet « d’Aka » aux 2 Alpes pour le déjeuner. Il ne s’agit pas d’un car couchette. Le repas du samedi 16 au soir n’est pas compris. Le retour à St- Malo se fera en car de nuit après le dîner du vendredi pour arriver le samedi 23 avril en matinée à St-Malo.

Inscription auprès de Nicolas tarif 799 euros avec les cours Ecole de Ski Française tarif “colo apprenante” en fonction de votre QF

Il s’agit d’un séjour sportif où l’apprentissage de l’activité ski/snowboard aura une part centrale.

Chalet d’Aka Venosc Les Deux Alpes Vénosc Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

