Séjour Robotique Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 14 juillet 2024.

Séjour Robotique dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 et 19 juillet Centre Loireole 500 €

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T08:30:00+02:00

Fin : 2024-07-19T19:30:00+02:00 – 2024-07-19T20:00:00+02:00

La robotique éducative consiste à découvrir l’environnement robotique et le codage. Par cette approche, elle contribue au développement des apprentissages fondamentaux (les mathématiques, l’informatique, le langage..) sous forme ludique. La robotique éducative, inscrite dans les programmes des différents cycles scolaires du Ministère de l’Education Nationale, participe ainsi à l’enrichissement de la culture scientifique des enfants.

Conception d’ateliers de découverte de robotique :

La méthode pédagogique repose sur un concept : de l’observation de l’environnement à la transposition en projet robotique à travers la découverte des usages numériques et l’apprentissage de savoirs fondamentaux.

Exemple de projet :

En fonction de la situation géographique du centre et des particularités naturelles de la région, conception de projets autour de la réalisation de pont robotisé au-dessus d’un fleuve, d’une rivière, la construction d’une écluse, d’un pont-canal. Les 4 équipes se répartissent alors les tâches en étudiant les raisons pour lesquelles ont été construits ces ouvrages, en comprenant les mécanismes techniques et en construisant la représentation qu’ils en ont par la réalisation d’un pont robotisé, d’une plate-forme ascensionnelle robotisé, d’une écluse avec plusieurs portes, de bateaux robotisés…

Les énergies renouvelables peuvent être également un sujet scientifique pouvant faire l’objet de projet pédagogique en étudiant le principe des éoliennes et en réalisant des robots éoliens.

Autres activités possibles

Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer à la pétanque, jouer au ping-pong, faire des balades ou de la randonnée, découvrir le jardin pédagogique ainsi que les animaux de la ferme.

Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire

robotique programmation