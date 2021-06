Chenailler-Mascheix La Font Blanche Chenailler-Mascheix, Corrèze Séjour Ressourcement Yoga / Méditation / La Font Blanche Chenailler-Mascheix Catégories d’évènement: Chenailler-Mascheix

Séjour Ressourcement Yoga / Méditation / 16 au 18 juillet ——————————————————— Se connecter à tous nos sens, prendre le temps pour simplement être. Nous explorerons différentes postures pour délier les tensions et détendre le corps et stimuler tous nos systèmes. Nous utiliserons le souffle pour intégrer plusieurs techniques respiratoires propres au Yoga. Nous explorerons la méditation assise dans l’immobilité tout au long de la journée. Nous profiterons également de l’espace ressourçant du lieu qui nous accueille pour ce séjour: balade en forêt, se connecter aux éléments, au bruit de l’eau, des cascades, baignade, lumière du soleil Tout ceci nous mettra en contact avec l’expérience directe et apportera un ressourcement naturel.

150 €

Grâce aux techniques du Yoga, de la méditation et du contact direct avec la nature ce week-end sera orienté Ressourcement. La Font Blanche Chenailler Mascheix Chenailler-Mascheix Corrèze

