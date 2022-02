Séjour Respiration, Qi Gong et Marche Nordique Avec l’Atelier du Huit Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Séjour Respiration, Qi Gong et Marche Nordique Avec l’Atelier du Huit Cahors, 25 mars 2022, Cahors. Séjour Respiration, Qi Gong et Marche Nordique Avec l’Atelier du Huit Atelier du Huit 8 rue Lacordaire Cahors

2022-03-25 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-27 Atelier du Huit 8 rue Lacordaire

Cahors Lot 200 EUR 200 Rendez-vous du vendredi 25 mars dès 17h00 au Dimanche 27 mars à 15h30 dans un gîte en pleine nature dans les Causses du Quercy avec Vanessa, créatrice de L’Atelier du 8, vous accompagne sur les chemins en vous reconnectant à vos essentiels, que sont le mouvement et la respiration. L’Etre respire, s’inspire, s’ouvre et renaît à soi simplement … Tarifs : 200€/personne tout compris Hébergement, repas, enseignements sur le week-end complet. Plus d’informations sur : https://latelierdu8.fr/evenements/ et en direct au 06 87 97 04 27 Penser à Soi, rompre le rythme du quotidien, découvrir ou approfondir la Marche Nordique et/ou le Qi Gong, aller à la rencontre d’autres sensations, se poser, partager, se découvrir, se laisser porter … L’ Atelier du 8 vous propose tout au long de l’année des cours et mini stage de Qi gong, des initiations à la marche nordique et des sorties hebdomadaires et mensuelles, des soins bien- être, d’acupression et un accompagnement personnalisé liant les différentes disciplines. L’Atelier du 8, c’est aussi, un lieu de partage avec des ateliers et conférences mensuels pour aller à la découverte, à sa découverte … Et quel TRESOR … +33 6 87 97 04 27 Rendez-vous du vendredi 25 mars dès 17h00 au Dimanche 27 mars à 15h30 dans un gîte en pleine nature dans les Causses du Quercy avec Vanessa, créatrice de L’Atelier du 8, vous accompagne sur les chemins en vous reconnectant à vos essentiels, que sont le mouvement et la respiration. L’Etre respire, s’inspire, s’ouvre et renaît à soi simplement … Tarifs : 200€/personne tout compris Hébergement, repas, enseignements sur le week-end complet. Plus d’informations sur : https://latelierdu8.fr/evenements/ et en direct au 06 87 97 04 27 ©atelierduhuit

Atelier du Huit 8 rue Lacordaire Cahors

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Atelier du Huit 8 rue Lacordaire Ville Cahors lieuville Atelier du Huit 8 rue Lacordaire Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Séjour Respiration, Qi Gong et Marche Nordique Avec l’Atelier du Huit Cahors 2022-03-25 was last modified: by Séjour Respiration, Qi Gong et Marche Nordique Avec l’Atelier du Huit Cahors Cahors 25 mars 2022 cahors Lot

Cahors Lot