du jeudi 10 mars au dimanche 13 mars à Gite Larouade

Du 10 au 13 mars, à Arras en Lavedan, (Hautes-Pyrénées). Ce séjour est une invitation à te reconnecter à toi-même par le biais de la nature. Parce que le corps est fondamental dans la pratique de la spiritualité, parce que c’est notre outil d’intuition et de reliance à ce qui nous entoure, à la nature, cette année nous vous proposons un séjour pour allier la pratique de la randonnée en raquettes et la spiritualité. Venir rencontrer ton centre au cœur de la nature enneigée. La montagne enneigée nous englobe dans une ambiance particulière, feutrée. Cet environnement est favorable à l’écoute et à l’émerveillement. La pratique des raquettes est merveilleuse pour se retrouver au cœur de cette nature silencieuse. Elle s’associe parfaitement avec la spiritualité pratique qui invite à revenir à soi par l’écoute, la présence, l’émerveillement et la joie. Une opportunité pour respirer loin du rythme effréné que la vie quotidienne peut parfois imposer. Une bulle, rien que pour toi. La pratique corporelle, vos expériences, vos ressentis et la parole bienveillante seront au centre de ce séjour. ***** Parmi les pratiques de ce séjour ***** – Randonnées raquette à la journée – Méditation minérale – Voyage sonore – Le corps en mouvement / Danse intuitive – La voix / Chant intuitif – Cercle de parole – Cérémonie / rituel ***** PRÉ-REQUIS ***** Avoir une bonne condition physique (randonneur occasionnel, il n’est pas nécessaire d’être un grand sportif), débutants bienvenus. Le rythme sera lent et contemplatif. ***** LE LIEU D’ACCUEIL ***** Vous serez logés dans le gîte spacieux, confortable et chaleureux de L’Arouade, en pension complète (sauf auberge espagnole du jeudi soir), au cœur du val d’Azun, dans les Hautes-Pyrénées (65400). Draps et linge de toilette fournis. Poêle à bois. ***** AU FIL DU SÉJOUR VOUS SEREZ GUIDÉS PAR ***** **Barboka** est thérapeute et musicienne. Elle organise des stages et séjours depuis plusieurs années, autour du chamanisme, du féminin sacré, de la reconnexion à soi. Elle accompagne également en séances individuelles. La bienveillance, le respect de soi et des autres et le rire sont au cœur de sa pratique et de ce qu’elle transmet. **Sylvain** est géobiologue, praticien Reiki et un grand amoureux des minéraux et de la Nature. Il aime les partages entre humains, les rencontres, les échanges et transmettre ses expériences à travers ce qu’il vibre, dans la bienveillance et l’écoute de l’autre. **Thomas** est accompagnateur en montagne dans les Pyrénées. Depuis 25 ans, il encadre des séjours en raquettes à neige ou à pied. Amoureux des espaces sauvages, il aura à cœur de partager avec vous une immersion au cœur de ces montagnes préservées. Pour donner une autre dimension à notre vécu en montagne, il se forme actuellement en tant que pédagogue à l’Art Martial Sensoriel, pratique issue de l’Aïkido et de la pédagogie perceptive qui vise à développer l’intelligence sensorielle de notre corps vers un déploiement de ses élans de vie. Pour une éducation relationnelle à la Paix en Soi et autour de Soi. **Kika** cuisinera pour nous tout au long du séjour. D’origine chilienne, elle aime la cuisine végétarienne parce qu’elle la pousse à chercher de nouvelles recettes, de nouvelles manières de cuisiner. Elle évite les fritures et cuissons longues afin de préserver les aliments cuisinés et cuisine de saison et avec des produits bio à 80%. ***** TARIFS par personne ***** **** Frais pédagogiques** = 280 par personne **** Logements** -Chambre 1: 2 lits en 90 = 150 euros, soit 75 euros / personne -Chambre 2: lit double en 160 = 210 euros, soit 105 euros par personne si partagée par 2 personnes se connaissant ou couple. -Chambre 3: lit double en 160 = 210 euros, soit 105 euros par personne si partagée par 2 personnes se connaissant ou couple -Chambre 4: lit double en 160 = 210 euros, soit 105 euros par personne si partagée par 2 personnes se connaissant ou couple. -Chambre 5: 4 lits en 90 = 220 euros, soit 55 euros par personne. **** Repas**: 70 euros sur le séjour. **** Location de raquettes** (contacter Thomas): 6 euros par jour et par personne, possibilité de louer les chaussures auprès d’un magasin de sport également (3-5 euros par jour) si vous n’avez pas de chaussures de rando d’hiver Gore tex et haute. **** Transport** jusqu’aux lieux enneigés (on verra sur place) : 5 euros par personne par transport (si vous ne prenez pas votre propre véhicule). ***** ORGANISATION PRATIQUE ***** Arrivée au gîte entre 14h et 16h, installation. 16h début du séjour. Le dimanche, départ après le déjeuner, vers 14h. Des covoiturages seront proposés entre participants. Possibilités de venir vous chercher à la gare de Lourdes en minibus (contacter Thomas). ***** INSCRIPTIONS ***** Réservation obligatoire – Places limitées (entre 9 et 12 places, selon les réservations). Pour vous inscrire merci de remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur ce lien: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNRPT-AjLas58JKA1ltmpihZYtVuIIW_rpw0FvgnF79QtliQ/viewform?usp=pp_url](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNRPT-AjLas58JKA1ltmpihZYtVuIIW_rpw0FvgnF79QtliQ/viewform?usp=pp_url) Si vous avez des questions sur le contenu, vous pouvez contacter Barboka à [barbokasoins@gmail.com](mailto:barbokasoins@gmail.com). Pour le côté sportif, réservation de matériel et accès pratique contactez Thomas [t.braud@free.fr](mailto:t.braud@free.fr) Les inscriptions ne seront validées qu’avec la réception du formulaire dûment rempli et la réception des arrhes à hauteur de 140 euros. En cas d’annulation du stage de votre part avant le 10 février 2022, la moitié des arrhes (70€) sera remboursée. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué sauf raison médicale impérieuse justifiée.

Gite Larouade Arras-en-lavedan Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées



