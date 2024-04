SEJOUR QUIPROQUO MUSICAL – ACTE II CAMPING LA HAUTE BORNE Longpré-les-Corps-Saints, lundi 22 avril 2024.

SEJOUR QUIPROQUO MUSICAL – ACTE II dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril CAMPING LA HAUTE BORNE sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T22:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T07:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

Le séjour a pour objectif de combiner exigence artistique et transmission pédagogique en intégrant la notion de partage et d’entraide.

Les jeunes seront plongés dans une expérience artistique forte et marquante.

Le groupe s’immergera dans un processus artistique (écriture, mise en scène, régie…) afin de créer un spectacle en une semaine. Cette expérience sera transformatrice.

CAMPING LA HAUTE BORNE CAVEE VINCENT 80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 75 62 00 58 »}]

MISE EN SCENE – SPECTACLE – CREATION