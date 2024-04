Séjour pour prendre soin de son couple Lalande, vendredi 20 septembre 2024.

Séjour pour prendre soin de son couple Lalande Yonne

Besoin de vous ressourcer, de vous retrouver vous et votre partenaire pour (re) créer de la complicité, pour vous (re) découvrir et permettre une meilleure harmonie dans votre quotidien, alors venez nous rejoindre pour ce séjour ludique reposant et ressourçant. En pension complète.



S’informer et Réserver au 06 89 17 55 30 430 430 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20

fin : 2024-09-22

le hameau de lalande

Lalande 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lehameaudelalande@gmail.com

