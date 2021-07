Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Séjour pour les enfants Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Séjour pour les enfants Le Chambon-sur-Lignon, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Séjour pour les enfants 2021-07-11 – 2021-07-17 Les Eyres Centre Charles Marchisio

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire 58 58 EUR Multi-activités (accrobranche, théâtre, activités de pleine nature …). http://www.centremarchisio.com/ dernière mise à jour : 2021-03-15 par

Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Les Eyres Centre Charles Marchisio Ville Le Chambon-sur-Lignon