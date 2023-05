Entre terre et mer Séjour Plein Air Centre de la Rose des Vents, 23 juillet 2023, Port au Loup.

Entre terre et mer 23 – 28 juillet Séjour Plein Air Centre de la Rose des Vents 20€ sur inscription

Séjour prévu du 23/07/23 au 28/07/23 (6 jours/5 nuits).

A Piriac sur mer en Loire Atlantique (44).

L’hébergement sera en dur et en pension complète a l’hébergement de la rose des vents

L’effectif prévisionnel sera de 12 jeunes (11/17 ans) et de 8 enfants (8/11 ans).

L’équipe sera composée de 2 animateurs et d’une direction soit 3 encadrants.

Le transport sera assuré par le prestataire « ROUZEAU » sans chauffeur sur place les activités étant toutes à proximité à pied.

Séjour Plein Air Centre de la Rose des Vents route de Port Kennet 44420 Piriac sur Mer Port au Loup 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0386393399 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cs-donzy.fr »}, {« type »: « email », « value »: « cs-donziais@cs-donzy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T06:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:58:00+02:00

mer faune