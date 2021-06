Saint-Sébastien camping le razay Loire-Atlantique, Saint-Sébastien Séjour Piriac sur mer camping le razay Saint-Sébastien Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet

Le séjour à Piriac est un séjour 5 jours 4 nuits fondée au camping du Razay. Le programme d’activité sera mis en place avec le groupe de jeunes lors d’une réunion préalable.Cette réunion nous servira également à faire rencontrer les jeunes entre eux, qu’ils apprennent à se connaitre, facilitant leur intégration au sein du groupe. La gestion du camp sera également mise en place en concertation avec les jeunes sur toute la partie vie quotidienne (repas, taches…)

en fonction du quotient familial de 100 à 200 euros

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

2021-07-05T08:00:00 2021-07-05T22:00:00;2021-07-06T08:00:00 2021-07-06T22:00:00;2021-07-07T08:00:00 2021-07-07T22:00:00;2021-07-08T08:00:00 2021-07-08T22:00:00;2021-07-09T08:00:00 2021-07-09T17:00:00

