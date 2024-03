Séjour Photo hi cahors Cahors, lundi 15 avril 2024.

Séjour Photo dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 20 avril hi cahors

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T09:00:00+02:00 – 2024-04-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T00:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:58:00+02:00

La photographie sera le fil conducteur de ce séjour. Les paysages et le patrimoine du Lot nous serviront de support.

Les enfants seront répartis en plusieurs groupes et participeront à des ateliers avec la présence de Coline (intervenante photo). Des séances techniques et artistiques qui rythmeront leur voyage. La photographie sera axèe sur les paysages et les élèments naturels ou architecturaux rencontrés :Visite du village historique de Saint Cirq Lapopie, randonnée entre Bouzies et Saint Cirq, Cirque de Venes, Cahors visite du centre historique, le pont Valentré.

La médiathèque intercommunale de castelnaudary nous mettra à disposition un reccueil d’albums photographiques à dispositition du groupe d’enfants. il viendra enrichir le travail didactique de la photographe et permettra également à tous les enfants de consulter librement ces ouvrages durant les temps calmes du séjour.

Le séjour sera aussi ponctué de moments ludiques, parc accrobranche, chasse au trésors avec l’office du tourisme, balade en train touristique.

Hélène, l’institutrice qui nous accompagnera durant ce séjour, animera la rédaction des contenus du musée virtuel avec un groupe d’enfant. Elle organisera les contenus de façon à construire collectivement un ensemble cohérent.

hi cahors 52, avenue breton 46000 CAHORS Cahors 46000 Lot Occitanie

photo patrimoine

CCCLA