Séjour Paddle/Kayak de mer Camping L’Île de Kernodet, 9 août 2021-9 août 2021, Saint-Molf.

Séjour Paddle/Kayak de mer

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Camping L’Île de Kernodet

Départ au sud de la Bretagne, en presqu’île de Guérande, entre terre et mer. En plein coeur du Parc de La Brière et des marais salants, une semaine pour découvrir cette région. **Au programme :** – Pratiquer le paddle/kayak de mer – Observer les oiseaux dans une réserve naturelle – Découvrir les marais salants en jouant à un city game grandeur nature – Visiter Guérande, St Nazaire et ses chantiers navals et autres en fonction des envies du groupe – Veillées : jeux, marché nocturne, balade nocturne au bord de mer, concerts en fonction des programamtions et des dates Et bien sûr des temps libres. **Vie collective** Pour vivre une aventure inoubliable, nous nous organiserons collectivement : choix des menus, préparation des repas, animations, les tâches de la vie quotidienne. Toutes ces décisions seront prises tous ensemble ! Le groupe établira les règles de vie du séjour : heures de lever et du coucher, ce que nous n’avons pas le droit de faire, ce qu’il est possible de faire, ce qui est négociable. Les gestes de protection contre le Covid-19 seront mis en place. **Hébergement et alimentation :** Pour se faire, nous partons en camping, sous tente. Nous élaborerons les menus et les confectionnerons. Le but : manger local pour soutenir les producteurs locaux. **Informations pratiques** Chaque jeune doit avoir une attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques. Pour l’obtenir, adressez-vous à la piscine de votre choix. Un dossier d’inscription complet (fiche sanitaire + photocopies du carnet de vaccination). Le trousseau du bon vacancier sera transmis à chaque jeune pour être sur de ne rien oublier.

Sur inscritpion, bonCAF acceptés, tarifs en fonction du quotient familial T1=10€, T2=70€, T3=130€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping L’Île de Kernodet 19 route de la Turballe « Longue Haleine » 44350 Saint Molf Saint-Molf Loire-Atlantique



