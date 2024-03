Séjour Olympique en Vendée Camping municipal Le Bois du Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits, lundi 19 août 2024.

Séjour Olympique en Vendée dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 19 – 23 août Camping municipal Le Bois du Bouquet 145€ à 220€ en fonction des QF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-19T09:00:00+02:00 – 2024-08-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-23T00:00:00+02:00 – 2024-08-23T19:00:00+02:00

LES OBJECTIFS DU SÉJOUR:

L’apprentissage de l’autonomie dans la vie quotidienne

Partir en mini-camps c’est l’occasion de grandir en gagnant de l’autonomie dans les gestes quotidiens. Faire la vaisselle, ranger ses affaires, faire les courses… autant de gestes qui nous semblent simples et évidents mais que chaque adulte a dû apprendre. L’accès à l’autonomie est un premier pas vers l’accès à la citoyenneté : elle nous est donc primordiale.

Faire vivre un temps de vacances en rendant l’enfant acteur de ses loisirs

Le rôle de l’équipe d’animation est d’accompagner les jeunes et de les aider à réaliser et à mettre en place des projets. Cela demande de la part des animateurs d’être attentifs, de prendre le temps de donner la parole et d’écouter activement, de remettre en question des temps prévus, d’accepter de ne pas les mettre en place ou d’en improviser d’autres. Cela demande un peu plus d’énergie, mais c’est le coût pour proposer de vraies « vacances » aux enfants.

Proposer une organisation qui favorise le vivre ensemble et la citoyenneté

Partir en mini-camps c’est aussi une opportunité pour aller à la rencontres des autres, et ainsi développer le vivre ensemble… : les jeunes seront ensemble en permanence pendant quelques jours. Il faudra trouver des règles communes et partagées, une organisation juste et équitable et enfin, laisser chacun profiter de ses vacances. Notre rôle va être de mettre en place tout cela !

Les objectifs spécifique à ce séjour:

– Découvrir la pratique sportive, la coopération et les valeurs du sport

– Favoriser l’activité physique

– Sensibiliser à la différence via la pratique paralympique

INFOS PRATIQUES:

– Du 19 au 23 Août 2024

– Déplacements en minibus

– Nuits sous tente en Camping à Moutiers-les-Mauxfaits

LES ACTIVITÉS:

Les activités ne sont pas encore définies.

Un groupe de jeunes investis travaille actuellement sur la mise en place de ce séjour et des activités.

La thématique abordée lors de ce séjour sera les Jeux Olympiques et Paralympiques !

Camping municipal Le Bois du Bouquet Route de la Tranche sur Mer, 85540, Moutiers-les-Mauxfaits Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.mgt@lesfrancas.bzh »}]

