du lundi 11 avril au vendredi 15 avril

Ce séjour s’appuie sur les objectifs « Le droit aux vacances » et « Village lecture » qui ont été définis dans le projet éducatif comme des priorités pour les enfants du village. **Les objectifs du séjour sont:** – Partir en vacances. – Passer du temps au coeur de la forêt. – Partager une expérience commune. – Prendre du plaisir à lire et utiliser des livres.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Loubatas chemin du Loubatas, Peyrolles Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône

