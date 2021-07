Barbâtre Centre Le fief du Moulin 85630 BABATRE Barbâtre, Vendée Séjour « Nature » sur l’île de Noirmoutier Centre Le fief du Moulin 85630 BABATRE Barbâtre Catégories d’évènement: Barbâtre

Le séjour à Noirmoutier est mis en place du 24 Juillet au 30 Juillet, en partenariat avec les deux autres centres sociaux du territoire des Bertranges (Guérigny et Premery). Les activités proposées seront en lien avec les questions environnementales : déplacements quotidiens en vélo, visites des marais salants, activités « nature » et eco citoyennes…

210 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Le fief du Moulin 85630 BABATRE 9 rue Fief du Moulin Barbâtre Vendée

