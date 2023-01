Séjour nature et mieux-être au coeur du Marais Poitevin Coulon, 17 mars 2023, Coulon Coulon.

Séjour nature et mieux-être au coeur du Marais Poitevin

Coulon Deux-Sèvres

2023-03-17 – 2023-03-19

EUR 590 L’objectif de ce séjour : croquez la vie à pleines dents et vivez en adéquation avec vous-même selon vos propres envies, besoins et valeurs. Ce séjour ressourçant est pour celles et ceux qui souhaitent être pleinement acteur de leur vie, partir à la découverte de soi, remettre de la fluidité dans leur quotidien et être alignés entre ce qu’ils disent, sont et font!

Ce séjour est animé par Bertrand, coach en développement personnel!

Derrière les fourneaux, retrouvez Clément votre chef à domicile! Il vous réserve quelques surprises et de bons petits plats maison! Et retrouvez Frédérique autour d’un atelier créatif pour lâcher prise!

Ce séjour est l’occasion de se découvrir autrement, de faire des rencontres dans la convivialité et les fous rires, de vivre une aventure unique!

Infos et programme ici : http://sens-nomades.com/produit/decouverte-de-soi/

+33 6 81 58 72 52

Sens Nomade Anne Laure

