Séjour nature et environnement le loup-garou la mauvaitière Lezay, lundi 22 avril 2024.

Séjour nature et environnement dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril le loup-garou la mauvaitière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:30:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:00:00+02:00 – 2024-04-26T19:00:00+02:00

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

A la Maison de l’Enfance Léo Lagrange, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 4 nuits à Lezay dans le 79 dans un gîte de groupe. La région est connue pour ses sorties culturelles, richesses historiques (châteaux et musées).

Le séjour se déroulera du 22 au 26 avril 2024. Il s’adresse aux enfants âgés de 6 à 8 ans. Le nombre de place étant limité à 12 participants, nous accueillerons en priorité les enfants de notre structure, issus de milieu rural, famille monoparentale et en difficultés scolaires.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités de plein air et des temps d’apprentissage avec des activités créatives et ludiques (fabrication de cabane écologique, du poney, de la peinture végétale, soins et nourrissage des animaux de la ferme, bouturage et plantation, et découverte du parc zoodysée)

le loup-garou la mauvaitière lezay Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

nature environnement