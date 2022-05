SEJOUR NATURE, EQUITATION et MULTIACTIVITES domaine de lauzerte Lauzerte Catégories d’évènement: Lauzerte

Tarn-et-Garonne

SEJOUR NATURE, EQUITATION et MULTIACTIVITES domaine de lauzerte, 24 juillet 2022, Lauzerte. SEJOUR NATURE, EQUITATION et MULTIACTIVITES

domaine de lauzerte, le dimanche 24 juillet à 14:00

### SPORT ET NATURE ### équitation, multi activités et découverte de la nature

sur place, départ de toulouse possible sur demande

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. domaine de lauzerte 82110 Lauzerte Dalmayrac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T14:00:00 2022-07-24T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lauzerte, Tarn-et-Garonne Autres Lieu domaine de lauzerte Adresse 82110 Ville Lauzerte lieuville domaine de lauzerte Lauzerte Departement Tarn-et-Garonne

domaine de lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauzerte/

SEJOUR NATURE, EQUITATION et MULTIACTIVITES domaine de lauzerte 2022-07-24 was last modified: by SEJOUR NATURE, EQUITATION et MULTIACTIVITES domaine de lauzerte domaine de lauzerte 24 juillet 2022 domaine de lauzerte Lauzerte Lauzerte

Lauzerte Tarn-et-Garonne