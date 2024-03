Séjour nature découvert à île de loisir de la Jabelines dans la seine et marne îles de loisirs jabelines – annet Souppes-sur-Loing, dimanche 21 avril 2024.

Séjour nature découvert à île de loisir de la Jabelines dans la seine et marne dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

DISNEYLAND et WALTDISNEY STUDIOS

DATES DU SEJOUR du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 2024 20 enfants 7 adultes

Emotion, Joie, Frissons, seront les maîtres mots de cette fabuleuse aventure.

Séjour directement sur la base Nature de la Jabelines avec des animation Nature et découverte sur place, jeu d’orientation, jeu de plein air, accro branche une Sortie à DISNEYLAND et UNE SORTIE à WALTDISNEY STUDIOS

Disneyland : Envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq Lands fantastiques. Mesurez-vous aux terribles pirates, voyagez dans le temps et l’espace. Les montagnes russes du Far West à Frontierland. Le pays des rêves : Fantasyland. Explorez les confins de l’univers à Discoveryland. Les pirates et Indiana Jones à Adventureland.

Walt Disney Studios : Découvrez tous les secrets des films d’animation Disney, Rock’n Roller Coaster va vous décoiffer ! Toy Story Playland, la tour de la Terreur, Rallye Cars avec Flash Mac Queen.

