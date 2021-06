Séjour nature Association les Sauvageons, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Sainte-Anne-Saint-Priest.

Séjour nature

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Association les Sauvageons

Séjour nature ————- _Séjour en Nouvelle Aquitaine, dans une ferme pédagogique à St Anne St Priest en Haute Vienne,cette commune est située sur les contreforts occidentaux du Massif central, incluse dans ce qui est communément appelé la « montagne limousine » (bordure occidentale du plateau de Millevaches). Altitude et vallonnement sont les caractéristiques._ Le lieu d’hébergement et de restauration se trouve sur cette commune, nous serons hébergés en toile de tente. **Restauration et animations** Au menu pendant l’été, barbecues et salades gourmandes ! L’ensemble de nos plats s’adapte aux régimes alimentaires spécifiques, sur prescription médicale : sans gluten, allergies… • Soirées à thèmes, karaoké, blind test, soirée feu de camps • Panier pique-nique pour nos excursions et les sorties à la journée Plusieurs activivités serons proposées en dehors du lieu d’hébergement: * Baignade au Lac de St Hélène * Baignade au Lac de Chateauneuf * Canoé Kayac au Lac de Vassivière * Terra aventura dans le village de St Anne St Prieux * Baignade au Lac de Vassivière * Construction de cabane dans les bois * Jeux extérieurs : parcours d’ostacle, ballon prissonnier, Molky… **Séjour** : Le séjour se déroule du 26 au 30 juillet, départ en mini bus. Tous les déplacements se ferons en mini bus, du lieu d’hérgement jusqu’à nos excursions. Départ le 26 juillet à 10h (35 rue degas) à Limoges. Retour prévu le 30 juillet à 18h. **Chantier partcipatif** : Les jeunes agés de 11 à 13 ans pourront participer à la confection d’un poullailier pour soutenir l’association « les Sauvageons » qui oeuvre toute l’année pour récolter et élever des animaux en bonne condition. Un livre de bord sera créé par nos jeunes, pour suivre les merveilleuses aventures tout le long du séjour … **Protocole sanitaire** Le lavage des mains sera répétitif en alternant le savon et gel. Le matériel sera également désinfecté après chaque activité.en limitant le prêt de matériel entre les jeunes. ACTIVITE: – au maximum en extérieur et respect des différents protocoles mis en place par les prestataires. – respect au maximum des distanciations tout au long du séjour. HEBERGEMENT: – le protocole mis en place par le centre social . TRANSPORT: – essentiellement en car, pas d’enfants à côté du chauffeur, le port du masque de rigueur. Nombre de places : 14 places Nom de la structure : Centre social municipal de la Bastide – Secteur jeunesse

entrée libre, gratuit, séjour mixte

Séjour nature Séjour nature Au programme randonnée à cheval sur les Monts, des baignades dans les Lacs de St Hélène et Chateauneuf, Canoé Kayak sur le lac de Vassivière… Veillées !!

Association les Sauvageons 87120 st anne Sainte-Anne-Saint-Priest Métropole de Lyon



