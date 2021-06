Séjour multi-activités dominante équitation dans la forêt de Roumare Centre équestre du Genetey, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Martin-de-Boscherville.

Si tu aimes la nature et les animaux, cette colo est faite pour toi ! Pour te familiariser avec ton poney, tu devras le brosser, le nourrir, l’équiper de sa selle et de son filet avant de le monter. Tu apprendras les quelques astuces pour comprendre le langage et les besoins de ton compagnon de jeux et tu évolueras progressivement avec lui. Au programme : 5 séances déquitation : balades, jeux et cours en manège qui permettra, au fil des séances, de développer une vraie complicité entre les poneys et toi. Nous profiterons également de l’environnement du site, situé au coeur de la forêt de Roumare, pour découvrir un peu plus la faune et la flore. Enfin, une sortie au parc accrobranche te sera proposée au cours du séjour. L’équipe d’animation te proposera également des veillées, divers ateliers ainsi que des jeux d’extérieurs sur le domaine du Genetey. Plus qu’une aventure, c’est une formidable histoire d’amitié, aussi bien avec les poneys qu’avec tes camarades, que tu vas vivre dans cette colonie de vacances… **Présentation de l’organisateur et du projet éducatif** 25 ans d’expérience. Club de loisirs agréé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. N° organisateur Ministère : 076ORG0454 **Projet pédagogique** Ne pas hésiter à nous le demander ! [coloequitationgenetey@gmail.com](mailto:coloequitationgenetey@gmail.com) (gérer par l’enseignante animatrice du centre) **Numéro de l’organisateur** 076ORG0454 **Protocole sanitaire** Afin d’assurer la protection de tous sur notre structure, nos équipes sont formées à appliquer et à expliquer le protocole sanitaire aux plus jeunes. Un référent covid est présent sur chaque séjour pour accompagner et rassurer. Notre effectif sera limité par rapport à nos capacités d’accueil afin de permettre un respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires plus aisé. NOS RECOMMANDATIONS ET NOS ENGAGEMENTS SONT LES SUIVANTS Une sensibilisation aux gestes barrières par un affichage systématique et ludique dans nos locaux (affiches fournies par l’ARS). Adopter les bons réflexes : – Port du masque lorsque la distanciation physique ne sera pas possible comme dans les transports – Désinfection des mains durant toute la journée – Des temps de repas repensés avec un lavage des mains renforcé et des tablées avec un nombre d’enfants limité – Un aménagement des espaces collectifs pensé pour limiter les regroupements. – Un nettoyage approfondi et une aération fréquente des chambres et des parties communes. – Une désinfection du matériel sportif et pédagogique entre chaque activité. – Des jeux et des veillées adaptés pour limiter les contacts entre les jeunes. – Pour les activités sportives, un protocole sanitaire défini par discipline conforme aux recommandations ministérielles. Une attention particulière est portée à la santé, mais aussi à la sérénité des enfants. Dans le cas d’une suspicion, une prise en charge immédiate sera assurée par nos équipes et le cabinet médical du secteur Soyons vigilants : Se protéger, c’est protéger les autres **Organisation de la vie quotidienne et des activités pendant le séjour (hors renforcement scolaire)** Le réveil et le coucher se font de façon échelonné. Après le petit déjeuner les enfants bénéficient d’un temps pour la toilette. Les activités et animations se déroulent le matin et l’après-midi et en veillée. Coucher échelonné à partir de 21 h 30, jusque 22 h 30 pour les jeunes plus âgés. En veillée, l’équipe d’animation proposera des jeux en petit groupe, jeux de société, lecture de conte, théâtre. Encadrement des activités : Animateurs BAFA et BAFD (plus 1 assistant sanitaire). **Organisation des modules de renforcement scolaire** Le dispositif «Vacances apprenantes» 2021 : l’objectif est de permettre aux enfants et aux jeunes de renforcer leurs apprentissages afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire tout en découvrant des activités et des loisirs variés. Le projet pédagogique de cette «Colo apprenante» prévoit, en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, des séances de renforcement des apprentissages dans le domaine suivant : Activités physique et sportive, mais aussi lecture et écriture au travers de projets motivants pour les enfants. Il sera proposé des activités visant à renforcer les compétences scolaires des enfants avec les moniteurs brevetés et animateurs qui encadrent le séjour : • Initiation à l’équitation par l’approche et la rencontre des poneys, ou bien perfectionnement pour les enfants qui auraient déjà eu l’occasion de faire de l’équitation • Développement de la confiance en soi par la pratique de l’équitation (concentration, maîtrise de soi, de ses émotions) mais aussi grâce aux projets mis en place (journal du centre, rallye lecture en lien avec les chevaux et l’équitation) • Connaissance de l’animal, son bien-être, son équipement, son lieu de vie : appréhender l’animal, apprendre à lire son comportement, son humeur, découvrir les techniques de maniabilité, de déplacements, les modes de déplacement : trot, galop… • Responsabilité face à son animal : créer un lien, le nourrir, l’équiper, le respecter… • Écouter les consignes de la monitrice, les appliquer, les adapter à sa pratique • Développement d’un tonus postural et des compétences d’équilibre et de gestion de la hauteur lors de la pratique de l’accrobranche. • Balade en pleine nature et sensibilisation à la préservation de cette dernière, découverte de la faune et de la flore • Jeux de sociétés et veillées Ces moments d’apprentissage seront réalisés en milieu naturel pour la découverte (en manège, en balade nature). Nous tiendrons un journal du centre collectivement afin de travailler les compétences liées à l’écriture de manière ludique de par l’aspect de projet en lien avec les familles, celui-ci sera en effet une façon de communiquer avec elles. Les enfants qui le souhaitent peuvent également ramener un petit cahier/carnet afin de tenir un journal de bord. Par la découverte d’un environnement différent, les enfants pourront s’éveiller et apprendre. D’une manière ludique, en milieu naturel, les enfants renforceront leurs compétences et connaissances. Une sensibilisation sera également apportée aux enjeux de la citoyenneté : lutte contre la discrimination mais également préservation de la nature. **Lien avec les familles** Accès privé espace parents pour découvrir le projet pédagogique du séjour, nouvelles du séjour et photos du séjour grâce au blog sur lequel nous déposerons le journal du centre rédigé avec les enfants. Appel téléphonique du Responsable du séjour : les parents disposent du portable professionnel du responsable du séjour, un appel en milieu de semaine ou si le besoin s’en fait ressentir par les plus jeunes notamment (information communiquée sur la convocation transmise avant le départ du jeune) **Partenariats locaux** Accrobranche, labyrinthe, ludo kiosque **Nombre de places ouvertes** 22 **Vacances scolaires concernées** Vacances d’été 2021 **Dates** Séjours du dimanche 18h00 au dimanche suivant 17h00 Du 18 au 25 juillet Du 25 juilllet au au 1er août Du 1er août au 8 août Du 8 août au 15 août Du 15 août au 22 août Du 22 août au 29 août Inscription par mail ou téléphone (petit décalage informatique dans l’agenda ici présent).

