Séjour multi-activités Centre « Chalet du Chornais » – Arêches-Beaufort (73), 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Beaufort.

Séjour multi-activités

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Centre « Chalet du Chornais » – Arêches-Beaufort (73)

**Bienvenue au Chalet « Le Chornais »** Dans le massif du Beaufortain, Arêches est une station village idéale pour la découverte d’un patrimoine montagnard, été comme hiver. **Hébergement**: 33 chambres de 2 à 5 personnes, équipées de sanitaires complets, le chalet a été pensé pour accueillir les enfants et jeunes dans des conditions maximales de confort. Salles d’activités, salle commune avec coin cheminée et jeux, bibliothèque, salle de ping pong **Prendre le temps de découvrir, observer et s’amuser sont les maîtres mots du séjour:** Randonnée: Accompagné d’un AMM, déouverte de la faune et la flore typique de nos régions Parcours d’aventure forestier: Apprendre à se dépasser à travers des parcours entre les arbres, autant physiquement que dans la gestion de ses émotions Visite de la coopérative laitière: Découverte des secrets de fabrication du Beaufort Visite de la ferme: Découverte des animaux de la basse cour et leurs spécificités (besoin, alimentation) Jeux en forêt et cabanes: Découverte des spécificités de la forêt, mais également de la coopération dans la réalisation d’une construction collective.

Selon le QF de la famille: 160€ à 300€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre « Chalet du Chornais » – Arêches-Beaufort (73) 1000 Montée du Chornais Beaufort Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

