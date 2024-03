SEJOUR MOTO le logis du pin La Martre, samedi 13 juillet 2024.

SEJOUR MOTO dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 juillet le logis du pin 749

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T00:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:59:00+02:00

SEJOUR MOTO – 7 JOURS / 6 NUITS

VOTRE DESTINATION

A la croisée de trois départements (Var, Alpes Maritimes et Alpes de Haute Provence), dans le Haut Var, proche du Verdon et au pied du Mont Lâchens, sur la commune de la Martre (997 m d’altitude), se trouve le superbe complexe du Logis du Pin, d’une superficie de 260 ha entourés de prairies et de sous-bois ; le Paradis des enfants !

AU PROGRAMME

MOTO

5 séances d’1h30 de MOTO organisées par Eric Cornille, champion de France, Brevet d’Etat et son équipe. Les enfants partageront sa passion, et apprendront les bases nécessaires à la pratique sportive en toute sécurité, quel que soit leur niveau.

Le domaine du Logis du Pin permet une pratique variée sur tous types de terrains (prairie, sous-bois…). Les enfants seront dotés par l’ODEL de tous les équipements indispensables (casque intégral, genouillères, coudières été gants) et rouleront sur des machines adaptées à leur taille.

La pratique de cette activité nécessite cependant que les participants soient obligatoirement équipés de chaussures montantes, pantalon de toile solide (jean) et sweat à manches longues.

1 cours de mécanique moto

1 inititation en enduro

1 balade moto dans le domaine

3 activités détente parmi 15 au choix à sélectionner sur place :

Bubble foot, Archery tag, mini-golf, cirque, tir à l’arc, géocaching, sports émergents, cinéma en plein air….

Activités traditionnelles de séjours de vacances : selon les envies des enfants, nos animateurs proposeront des activités traditionnelles (veillées, activités à la carte, jeux de plein air, soirée dansante…) pour une ambiance propice au rire et à la détente.

Transport

Aller/Retour en bus grand tourisme au départ de Toulon et le Muy. Sur place, toutes les activités sont accessibles à pied au départ du centre.

Hébergement

Tout est sur place pour le confort des enfants : Hébergement (répartition dans les chambres par tranches d’âges), restaurant, espaces de convivialité pour se retrouver, partager et jouer, salle polyvalente pour les soirées, ferme pédagogique, parcours d’obstacles, espaces de jeux extérieurs.

Restauration

Repas servis à table ; panier-repas selon le programme d’activités. Restauration assurée du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6.

le logis du pin la martre La Martre 83840 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

