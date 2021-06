Dreux Association RAID AVENTURE Dreux, Eure-et-Loir séjour Moto cross Association RAID AVENTURE Dreux Catégories d’évènement: Dreux

Eure-et-Loir

séjour Moto cross Association RAID AVENTURE, 23 août 2021-23 août 2021, Dreux.

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Association RAID AVENTURE

Cé séjour permettra aux enfants et jeunes de découvrir de nombreuses activités physiques telles que la motocross, l’accrobranche, le kayak, le VTT. Un après-midi débat avec les policiers sera égaleemnt oragnisé autour de l’image de la police ressentie par les enfants. Aussi, un feu de camp débat sera organisé autour de la citoyenneté. En parrallèle, les encadrants du séjours sensibiliseront les enfants et les jeunes sur les tâches de la vie quotidienne, sur le comportement à adopter pour mieux vivre ensemble .

Gratuité pour les enfants éligibles. 490€ pour les non éligibles

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Association RAID AVENTURE dreux Dreux Eure-et-Loir

