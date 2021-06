Séjour Morzine du 2 au 18 aout centre l’escalade, 2 août 2021-2 août 2021, Montriond.

Séjour Morzine du 2 au 18 aout

centre l’escalade, le lundi 2 août à 20:30

Départ depuis 4 lieux différents répartis dans le Ternois, direction la Haute-Savoie à Morzine afin de faire vivre 17 jours de découverte auprès des enfants et des jeunes. Les enfants et les jeunes seront hébergés au Centre de Vacances « L’Escalade » qui a été rénové récemment, à 10 minutes à pied du centre de Morzine et à quelques minutes du lac de Montriond. Le chalet est entouré de 4000m² de terrains extérieurs : multisports, volley ball, badminton, foot et une table de ping pong extérieure. Ce centre offre un accès au domaine des Dérèches (parc des sports de Morzine) via un chemin forestier au départ du chalet pour s’imprégner de la nature. En plus de ce lieu, ils auront le plaisir de vivre un bivouac au cœur des alpages fleuris, le centre y possède un chalet d’altitude. Les enfants pourront camper autour du chalet, en bénéficiant du confort du chalet : cuisine, sanitaire, salle à manger. C’est un endroit idéal pour savourer une spécialité savoyarde, bercé par le tintement des cloches de vaches… De plus les enfants pourront vivre un temps de bivouac dans les alpages.

en fonction du QF de 50€ à 500€

Découverte du milieu montagnard

centre l’escalade Montriond Montriond Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T20:30:00 2021-08-02T21:00:00