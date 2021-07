Séjour Montreuil – thématique à la conquête des Alpes Allevard, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Allevard.

Séjour Montreuil – thématique à la conquête des Alpes

du lundi 12 juillet au vendredi 30 juillet à Allevard

Le centre est situé au Collet d’Allevard (à la limite de l’Isère et de la Savoie). C’est une petite station de ski familiale située à 50 km de Grenoble, et de Chambéry et 600 km de Paris. A 12 km plus bas par la route, se trouve le village d’Allevard les Bains, station de cure en été. Le centre est implanté à 1450m d’altitude sur le massif de Belledonne en face du pla teau de la Chartreuse. DESCRIPTION DU CENTRE Le centre a été construit au moment des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, pour permettre l’accueil des délégations étrangères. Il se compose de : – d’un bâtiment regroupant : bureaux, cuisine, lingerie, sa lle de soins, salles à manger, logements du personnel. – 3 bâtiments identiques réservés à l’hébergement et aux animations , avec une capacité de 60 enfants chacun. Chaque chambre peut accueillir cinq enfants et elles disposent de rangements individuels, de tables et de tabourets. Nous retrouvons à chaque étage des sanitaires avec des lavabos, des toilettes et des douches. Les bâtiments sont reliés entre eux par un couloir intérieur vitré. Les espaces d’animations thématiques permanents • Bibliothèque / atelier nature • Atelier poterie • Atelier d’arts plastiques • Atelier bois • 2 Salles jeux en bois / Salle billard • Ludothèque • Salle polyvalente / expression corporelle Les animations du séjour du mois de juillet seront axées sur la découverte du milieu montagnard en été avec au programme • Pour les 6 8 ans mini camp randonnée (2 jours et 1 nuit), 1 séance d’escalade, 1 journée au lac, projet d’animations … • Pour les 9 11 ans mini camp randonnée (2 jours et 1 nuit), 1 séance d’esca lade, 1 journée au lac, projet d’animations …

Transport en car

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

