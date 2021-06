Séjour Mer à La Tranche sur Mer Camping LES PRÉVEILS, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, La Tranche-sur-Mer.

**L’ORGANISATEUR ET LE PROJET ÉDUCATIF :** Le Centre Socio-Culturel Les Pictons est une association d’éducation populaire, qui œuvre principalement sur le canton de Marans (Andilly, Charron, Longèves, Marans, St Ouen, Villedoux) et qui agit pour : Créer des Liens avec et entre les habitants Ensemble, pensons, construisons des projets durables, Solidaires et Participatifs. Interagir et aller vers les habitants, permet de Cultiver les conditions du mieux Vivre ensemble, sur un Territoire en mouvement. Pour nous, il s’agit d’ Oser, d’expérimenter et ouvrir de Nouvelles perspectives. Semons, arrosons et récoltons les idées et l’énergie collective…. Le projet des Pictons participe au développement individuel et collectif afin que chacun et chacune devienne un citoyen engagé, solidaire, ici et ailleurs. À propos d’enfance-jeunesse, la vocation du CSC Les Pictons est de mettre en place un accueil éducatif qui contribue à l’épanouissement et au développement citoyen des enfants et des jeunes, en complémentarité et en lien avec les autres acteurs de la communauté éducative, notamment la famille. Aussi, l’association se donne les moyens pour accueillir tous les enfants sans discrimination. Les différents accueils et animations sont proposés, réfléchis et mis en vie avec les enfants et les jeunes du territoire. **OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :** • Proposer un cadre de vie permettant un réel dépaysement et répondant à la notion de vacances. • Permettre des expériences de vie quotidienne collective : adaptées, concertées et bienveillantes. • Impliquer les enfants, ados et jeunes dans l’organisation de leur séjour : de la préparation en passant par l’action et l’autofinancement jusqu’au bilan. • Proposer et faire vivre des expériences d’autonomie. • Re-découvrir la vie en collectivité. • Accompagner les jeunes dans l’accomplissement de leur projet de séjour. • Impliquer les jeunes au quotidien dans le bon déroulement de leur séjour **L’activité n’est que le support de notre action éducative : C’est un moyen privilégié d’animation dont les différents aspects (sportif, artistique, d’expression, culturel, ludique…) ont pour but essentiel de favoriser la créativité, l’épanouissement, le plaisir, le bien être ensemble…** **MODALITÉS DE PARTICIPATION DES ENFANTS :** La participation est un terme souvent utilisé. Mais qu’entendons-nous ? Pour nous, participer c’est un acte volontaire et personnel inscrit dans une démarche collective qui permet l’expression de chacun dans le respect des différences. Échanger, écouter, partager, proposer, décider, agir et évaluer ensemble (de, par et avec tous), en prenant du plaisir, pour évoluer et grandir individuellement et/ou collectivement. Pour amener la participation, on favorisera des actions ludiques et collectives comme « le photo langage » mais aussi des temps de concertation sous la forme « d’un quoi de neuf ? ». Au sein de la structure nous avons aussi « un bar solidaire » où les idées géniales peuvent s’échanger. Nous établissons aussi les règles de vie ensemble pour une meilleure adhésion. Toutes ces modalités de concertation, à plus ou moins grande échelle, sont de réelles dispositions pour amener l’engagement citoyen où les décisions sont prises conjointement. Les reconnaître, les valoriser et les encourager est de notre conviction. C’est bien en organisant le séjour à 100% avec les enfants que nous souhaitons développer des compétences scolaires et périscolaires pour les jeunes : recherche internet, négociation avec les intervenants, faire les courses, gérer un budget… **DÉROULEMENT DU SÉJOUR** Cette année, l’équipe a décidé de faire une pause nature avec les enfants du groupe LA PASSERELLE. Après cette année sur le fond de crise sanitaire, le ressourcement, la prise de recul, l’harmonie et l’écoute de la nature… Le Marais Poitvein nous paraît l’environnement idéal. Cette semaine nature sera animé par des grands jeux, un tour en barque sur les canaux de la Venise Verte, des escurssions et promenades à la recherche de la faune et de la flore locales… **ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE ET DES ACTIVITÉS PENDANT LE SÉJOUR** **_L’hébergement :_** * Tentes adaptées aux contraintes et protocole sanitaire et aux effectifs. * Tente cuisine équipée d’1 frigo, 2 réchauds, toute la vaisselle nécessaire et une tonnelle avec tabel et tabouret pour les repas. **_L’organisation de la toilette :_** L’adolescence peut être l’âge du tout ou rien, et la toilette ne déroge pas à la règle ! Par conséquent, nous demanderons aux jeunes de prendre 1 douche quotidienne, par respect pour leur corps, mais surtout par respect pour le reste du groupe et des jeunes qui partageront leur chambre **_L’organisation des repas :_** Les repas sont des moments très importants car ils permettent d’avoir un aperçu de l’ambiance du groupe. C’est un temps de communication privilégié. Les règles devront donc permettre que cet instant soit bien partagé tous ensemble. Ils seront aussi l’occasion de redécouvrir certains atouts de notre région ! Donc les menus seront établis par les jeunes en ayant cet aspect en tête, ainsi que les contraintes de déplacement, et surtout l’équilibre alimentaire et les apports suffisants en fonctions des activités. Un animateur sera présent à chaque préparation de repas afin de s’assurer du respect des règles sanitaires. **_La gestion du temps :_** Les jeunes ont su préparer un séjour, il reste maintenant à savoir s’organiser au quotidien. Cela passera par leur responsabilisation quant au déroulement d’une journée. En prenant en compte les temps primordiaux que sont le repos, les repas (des courses à la vaisselle) et l’hygiène, puis le programme qu’ils ont eux-mêmes choisi, ils se verront confier par petits groupes la gestion du timing d’une journée. **_La gestion de l’argent de poche :_** Les jeunes seront responsables de leur argent, et dans un souci d’équité, nous demandons à toutes les familles de s’assurer que chaque jeune n’apporte que 20 € maximum. Les transports, activités et repas sont entièrement pris en charge par Les Pictons. Les éventuelles dépenses des ados ne seront donc que du bonus (ou des cadeaux pour les parents…) **_La gestion des téléphones et appareils de valeur :_** Toujours sous leur responsabilité, leur possession n’est pas obligatoire, car nous aurons avec nous un téléphone portable, un appareil photo, une tablette et une enceinte Bluetooth. Néanmoins, ces objets faisant maintenant partie intégrante de la vie sociale d’un ado, nous n’interdisons pas non plus de les apporter. Mais leur utilisation sera un chapitre important des règles de vies afin de ne jamais gêner la vie du groupe. **_Les animations et programmes :_** Les jeunes ont préparé, contacté et réservé leurs animations. Il leur appartient maintenant, grâce aux garants du respect du timing de chaque journée, d’être prêts et à l’heure pour chaque RDV. Ces animations ne sont qu’un outil comme tant d’autres afin d’organiser notre vie en collectivité. Ce programme est donc en mesure d’évoluer en fonction de l’organisation du groupe, mais également bien sûr des conditions météorologiques ou de tout autre élément important. **_Le suivi sanitaire des mineurs :_** Celui-ci sera assuré par l’animateur référent sanitaire de ce séjour (PSC1) et référent Covid-19. L’équipe emmène une trousse de 1er secours adaptée en fonction du nombre d’enfants accueillis, des activités pratiquées et du milieu environnant. La trousse ne doit contenir que des produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner les égratignures et les petites plaies. Aucun traitement médical ne sera administré sans une ordonnance médicale (y compris les médicaments sans ordonnance) et un protocole d’administration de médicament. **_L’information des familles :_** L’équipe s’engage à envoyer un sms à l’ensemble des familles dès l’installation du camp terminée (en fin d’après-midi). Des nouvelles régulières seront postées sur nos pages Facebook et Instagram au nom « les Nouvelles Jeunesse ». **_Les règles de vie du séjour :_** Les règles de vies sont travaillées avec le groupe avant le départ en séjour. Elles sont donc connues de tous. Tout manquement à ces règles de vie pourra engendrer des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du séjour.

Camping LES PRÉVEILS 85360 la grière La Tranche-sur-Mer



