Séjour Mer 6/8 ans CCAS DE Saint-Laurent-Sur- Mer, 16 août 2021-16 août 2021, Vernantes. Séjour Mer 6/8 ans

du lundi 16 août au vendredi 20 août à CCAS DE Saint-Laurent-Sur- Mer

Séjour à destination des enfants agés de 6 à 8 ans sur la thématique nautique.

10 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CCAS DE Saint-Laurent-Sur- Mer Rue de Quincangrogne 14710 Saint Laurent Sur Mer Vernantes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T07:00:00 2021-08-16T23:58:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:58:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T18:28:00

