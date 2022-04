Séjour Méditation et Marche consciente Névache Névache Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Séjour Méditation et Marche consciente Névache, 3 juin 2022, Névache. Ville-Haute Le Creux des Souches Névache

2022-06-03 – 2022-06-06

Ce séjour vous apportera du ressourcement intérieur, du calme mental, un temps pour vous et votre bien être. C'est à partir de notre souffle, notre conscience et de la richesse de notre environnement extérieur que nous ressentirons ces bienfaits. contact@girodjura.com +33 6 84 79 00 49

