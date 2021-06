Séjour linguistique Cultura Langues (anglais, espagnol ou allemand) 7/13 ans Domaine Le Noell, 2 août 2021-2 août 2021, Saint-Laurent-de-Cerdans.

Séjour linguistique Cultura Langues (anglais, espagnol ou allemand) 7/13 ans

du lundi 2 août au vendredi 6 août à Domaine Le Noell

Le séjour linguistique Cultura Langues s’inscrit dans les thématiques **de la découverte et l’approfondissement des langues étrangères, des arts et de la culture**. **Ages des participants** : 7/13 ans, divisés en groupes selon les âges (les fratries sont les bienvenues). **Durée : 5 jours** arrivée le dimanche (entre 16h et 18h) et départ le vendredi (entre 16h et 17h). **Dates :** * du dimanche 02 au vendredi 6 août 2021 (Arrivée entre 16h et 18h – Retour entre 16h et 17h) **Programme** : le programme de chaque semaine est varié et veille à respecter le rythme et les centres d’intérêts des enfants selon leur tranche d’âge. Il est pensé de façon à minimiser les transports et à prioriser les temps d’animation et de renforcement scolaire sur place. Les enfants pourront exprimer leurs choix d’ateliers et envies d’activités au début et pendant le séjour. **Centre de vacances « Domaine Le Noell »** : il est implanté dans un cadre exceptionnel favorisé par un excellent ensoleillement au milieu d’un domaine de 50 hectares de bois, de landes et de prairies en moyenne montagne. Le Noell est situé à 6 km de Saint Laurent de Cerdans et la route se termine aux portes du centre : on peut ainsi librement évoluer dans un cadre paisible et sécurisé. Ce lieu a accueilli des milliers de jeunes depuis plus de 40 ans et fait partie de tous les souvenirs, et bientôt des vôtres ! Au Noell, on peut profiter pleinement d’une piscine sécurisée, sous le soleil, et de nombreux espaces de détente à l’extérieur. Plusieurs salles d’activités et du matériel sont à disposition pour que notre équipe pleine d’énergie mène à bien ses animations ! **Activités :** – Renforcement des apprentissages scolaires : Ateliers linguistiques du matin (4x2h30) au choix parmi l’anglais, l’espagnol, l‘allemand (initiation ou renforcement). – Découvertes artistiques et culturelles : initiation musicale (atelier JM France) avec un artiste professionnel ; visite de St Laurent, de la maison du patrimoine et de l’usine d’espadrilles avec une activité menée par le Pays d’Art et d’Histoire des Vallées Catalanes ; Temps d’échanges avec Ramon Gual et histoire contée sur la région et les traditions catalanes. – Activités d’aventure et sportives : course d’orientation dans les bois (sous forme de jeu de piste), olympiades du Noell, rallye photo ou enquête au village de St Laurent de Cerdans, baignades dans la piscine surveillée du Noell. **Déplacements :** * La plupart des activités se déroulent sur site ou dans les environs proches, déplacements à pied. * Lors de la sortie au village nous nous déplacerons en bus ou mini-bus. **Chambres :** grandes chambres multiples, de 4 à 6 lits, réparties selon des critères d’âge et de non mixité. Couchage en lits superposés, rangements individuels et salle de douche attenante à chaque chambre. WC dans les couloirs. Draps housses et taies fournis mais prévoir sac de couchage et linge de toilette + serviette de piscine. **Repas :** ils sont préparés sur place par notre chef Thierry et les menus, équilibrés et variés, sont décidés en fonction des produits de saison et favorisant les producteurs locaux. FIL adopte une grande vigilance à l’élaboration des repas dans le strict respect des règles d’hygiène de collectivité. FIL s’engage à veiller au respect des régimes alimentaires particuliers durant le séjour : il est impératif de nous les communiquer avant le séjour (fiche sanitaire à compléter pour chaque enfant). **Covid-19 :** Cet été la vigilance et les mesures d’hygiène et de distance restent primordiales. La santé de vos enfants et de nos équipes est notre priorité. Nos équipes, soutenues par la direction et l’assistante sanitaire, veilleront à la mise en application et au respect du protocole sanitaire tout au long du séjour. Un point sanitaire sera fait à l’arrivée des enfants et pendant le séjour. Des rituels « lavage des mains » seront mis en place. Des panneaux de sensibilisation sont affichés dans le centre et du gel hydroalcoolique est à disposition. Les masques doivent être fournis par les familles. Voir protocole sanitaire en pièce jointe.

530€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Domaine Le Noell Lô Noell 66260 Saint Laurent de Cerdans Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T18:00:00