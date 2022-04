Séjour « Les Robinsons du Trièves » Centre de Vacances Le Tetras-Lyre Saint-Andéol Catégories d’évènement: Isère

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril à Centre de Vacances Le Tetras-Lyre

Le Trièves ses cours d’eaux, sa faune et flore Au programme, vivre au plus près de la nature et du naturel : balades et randonnée au-dessus des cours d’eaux, construction de barrage, découverte de la vie à la ferme, découverte des produits de la ferme et fabrication fromage. Une attention particulière est apportée à la qualité alimentaire (produits bios locaux) dans ce centre d’hébergement, avec récupération des déchets (compost).

15 à 45 € en fonction des revenus (QF)

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de Vacances Le Tetras-Lyre 38650 Saint-Andéol Saint-Andéol Isère

2022-04-19T08:30:00 2022-04-19T22:00:00;2022-04-20T08:30:00 2022-04-20T22:00:00;2022-04-21T08:30:00 2022-04-21T22:00:00;2022-04-22T08:30:00 2022-04-22T22:00:00

