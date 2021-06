Séjour » Les mystères de Suscinio » Camping de Landrézac Plage, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Sarzeau.

du lundi 12 juillet au dimanche 18 juillet à Camping de Landrézac Plage

Direction Sarzeau dans le Morbhian pour ce séjour en camping, face à la mer! Tout près du campement, nous irons à la découverte de l’histoire du Chateau de Suscinio et plongerons dans le moyen âge : tir à l’arbalète et cuisine d’antant! Tout autour, des anciens marais salants, d’une grande richesse écologique, bénéficient d’un classement Espace Naturel Sensible et constituent un site de promenade et d’observation privilégié. Avec près de 200 hectares de marais et de roselières qui longent un cordon dunaire, le domaine Suscinio offre un espace de naturalité exceptionnelle, siège d’une intense vie sauvage. Accompagnés d’un.e guide nature, nous irons à la rencontre des spatules blanches, sarcelles d’été, sterne pierregarin… Nous profiterons aussi de la plage avec de nombreuses baignades…ainsi que de la piscine du camping.

Sur inscription ,bons CAF acceptés, tarifs en fonction du quotient familial : 128 / 160 / 200 / 240 / 288€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Camping de Landrézac Plage 10 Rue des Frères le Boulicaut, 56370 Sarzeau Sarzeau 10 rue les frères le Boulicaut Morbihan



