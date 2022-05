Séjour “Les aventuriers” 6-9 ans à Languidic Gîte Escale du Blavet Languidic Catégories d’évènement: Languidic

Morbihan

Séjour “Les aventuriers” 6-9 ans à Languidic Gîte Escale du Blavet, 8 juillet 2022, Languidic. Séjour “Les aventuriers” 6-9 ans à Languidic

du vendredi 8 juillet au mardi 12 juillet à Gîte Escale du Blavet

Les séjours à LANGUIDIC (56) auront lieu au domaine du Blavet. Le centre de vacances « L’escale du Blavet » dispose de vastes surfaces de pelouses et d’arbres, propices à la détente et aux jeux de plein air. Les chambres spacieuses et confortables de 4 lits disposent de sanitaires dans chaque chambre, 2 vastes salles d’activités sont mises à la disposition des enfants. Les enfants pourront jouer dans la forêt à proximité et profiter du parc à vélo. Au programme: visité de parc animalier, parc aquatique, accrobranche, veillées… De plus, les enfants auront des temps d’activité le matin encadrés par les animateurs du séjour soit sur le thème de la cuisine du monde ou bien la découverte du sport. Les enfants participeront à la vie quotidienne du groupe pour la gestion des repas, de la vaisselle avec les animateurs.

180 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Gîte Escale du Blavet Keryvallan Languidic Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T10:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T17:58:00

