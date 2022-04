Séjour « Lecture de paysage et éveil musical » Le centre Musiflore Crupies Catégories d’évènement: Crupies

Drôme

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Le centre Musiflore

Les enfants seront accueillis au centre Musiflore à Crupies dans la Drôme. Ce centre se situe à moins d’une 1/2 heure de notre territoire. Pour les enfants, c’est l’occasion de découvrir : – Le pays de Dieulefit : ses multiples paysages, ses sites remarquables… – Des lectures de paysages approche sensible (solliciter les 5 sens, aiguiser la vue, l’observation, dessiner…), – Éveil musical : atelier fabrication d’instruments, travail sur le son, les percussions, chants et danses. – Et enfin des temps ludiques collectifs, petits et grands jeux.

15 à 45 € en fonction dues revenus (QF)

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le centre Musiflore 26460 CRUPIES Crupies Drôme

