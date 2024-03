Séjour jeunesse Gayeulles Croizic camping De L’océan Le Croisic, lundi 8 juillet 2024.

Séjour jeunesse Gayeulles Croizic dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 12 juillet camping De L’océan 50€ en tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T09:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-12T00:00:00+02:00 – 2024-07-12T17:00:00+02:00

Il s’agit d’un départ en séjour de vacances au camping de l’Océan du Croizic.

Le départ se fait en minibus depuis la structure jeunesse du Cercle Paul Bert des Gayeulles. Deux minibus et 3 accompagnateurs sont mobilisés pour ce séjour.

L’hébergement se fait sous tentes, founies par la structure. Les jeunes sont deux par tentes en non mixité. Les sous matelas, les matelas et les lampes sont fournies par la structure.

Les repas sont faits sur place par les participants et les animateurs. Le Cercle Paul Bert fournit une tente collective dans laquelle se trouve un réfrigérateur, un point chaud, du matériel de cuisine et de table, des meubles de stockage pour les denrées alimentaires. Des tables et des chaises sont également prévues. La préparation des repas suit un planning conçu en amont avec les participants lors de réunion de préparation.

Les sorties et les animations sont prévues également lors de réunion de préparation. Au programme : visite de l’aquarium, sorties plage, sports nautique, vélos, marche.

Des veillées ou des sorties en soirée seront organisées chaque soir.

Des temps d’échange en collectif et en individuel seront faits chaque soir avant le repas. Ces temps pourront prendre différentes formes mais poursuivront le même but, à savoir, prendre en compte l’avis de chacun et son vécu positif ou négatif pour veiller au bien être et à l’épanouissement des participants.

Les règles de vie seront construites en amont avec les familles et les participants.

camping De L’océan 15 Route de la Maison Rouge 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0299631913 »}]

vivre ensemble nature