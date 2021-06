Hinx Hinx Hinx, Landes Séjour jeunes (16/17 ans) du 16 au 21 aout Hinx Hinx Catégories d’évènement: Hinx

Landes

Séjour jeunes (16/17 ans) du 16 au 21 aout Hinx, 16 août 2021-16 août 2021, Hinx. Séjour jeunes (16/17 ans) du 16 au 21 aout

du lundi 16 août au samedi 21 août à Hinx

Organisation de séjours jeunes durant les vacances d’été. Permettre aux jeunes de participer à des activités sportives et culturelles. Donner la possibilité aux jeunes de revivre en collectivité.

Sur inscription

Séjour jeunes sportif et culturel Hinx 51 route de Gamarde 40180 Hinx Hinx Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T13:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hinx, Landes Autres Lieu Hinx Adresse 51 route de Gamarde 40180 Hinx Ville Hinx lieuville Hinx Hinx