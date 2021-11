Cabourg Cabourg Cabourg, Calvados Séjour jeûne, randonnée et Qi Gong Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Séjour jeûne, randonnée et Qi Gong Cabourg, 7 janvier 2022, Cabourg. Séjour jeûne, randonnée et Qi Gong Cabourg

2022-01-07 – 2022-01-14

Faites une parenthèse et prenez soin de vous grâce à ce séjour de jeûne, randonnée et qi gong. Reconnexion à la nature et à votre intériorité assurée ! Dès 18 ans. À partir de 700€ pour 5 jours et de 990€ pour 7 jours.

