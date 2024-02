SÉJOUR JEÛNE & RANDONNÉE Cesseras, samedi 23 mars 2024.

SÉJOUR JEÛNE & RANDONNÉE Cesseras Hérault

Isabelle ALEKSIC Naturopathe et Organisatrice de séjours Jeûne et Randonnée labellisés FFJR vous accompagnera avant, pendant et après le séjour pour optimiser les effets du jeûne .

Isabelle ALEKSIC Naturopathe et Organisatrice de séjours Jeûne et Randonnée labellisés FFJR vous accompagnera avant, pendant et après le séjour pour optimiser les effets du jeûne .

Différentes pratiques vous seront proposées Yoga du Système Hormonal, Biokinésie (Gymnastique des organes) Randonnées, Respiration, Atelier de cuisine vivante pour la reprise alimentaire (Séjours 6 jours), conférences autour de l’hygiène de vie pour rester en forme… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-29

Le chemin de l’Olivier

Cesseras 34210 Hérault Occitanie

L’événement SÉJOUR JEÛNE & RANDONNÉE Cesseras a été mis à jour le 2024-02-16 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC