Charquemont Charquemont Charquemont, Doubs Séjour itinérant VTT Charquemont Charquemont Catégories d’évènement: Charquemont

Doubs

Séjour itinérant VTT Charquemont, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Charquemont. Séjour itinérant VTT

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Charquemont

Séjour en itinérance dans les camping du Haut doubs. 20 places pour des jeunes de 12 à 16 ans. Au programme : Vtt, rando, grand jeux, etc..)

25 €

Séjour VTT Charquemont charquemont Charquemont Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00 2021-07-19T18:30:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charquemont, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Charquemont Adresse charquemont Ville Charquemont lieuville Charquemont Charquemont