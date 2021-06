Séjour itinérant « Les explonautes » Grosbliederstroff, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Grosbliederstroff.

Séjour itinérant « Les explonautes »

du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet à Grosbliederstroff

La Fédération des foyers ruraux de Moselle va organiser, en partenariat avec les foyers ruraux d’Holving, de Puttelange-aux-Lacs et les associations des Argonautes et Cap Horn, un séjour itinérant péniche de 12 jours du 19 au 30 juillet 2021 pour les adolescents de 14 à 17 ans sur le canal des Houillères. Le départ aura lieu au club de Kayak de Groesbliderstroff et le lieu d’arrivée se trouvera dans le pays de Sarrebourg. Accompagnés d’une équipe de professionnels diplômés, les jeunes auront l’occasion de pouvoir pratiquer des disciplines sportives telles que le kayak (avec possibilité de passer sa « pagaie blanche », diplôme reconnu par la Fédération de Canöé-Kayak), le VTT, et la navigation de la péniche leur permettant de découvrir le patrimoine naturel et touristique, le passage des écluses mais également d’autres activités et sorties tout au long du séjour. Toutes les nuits se dérouleront sous tente avec un changement de lieu chaque journée. Des veillées et animations diverses et variés sur le camp seront proposés. Afin de permettre aux jeunes de pouvoir participer à la vie du séjour et de vivre l’aventure pleinement, des temps d’échange seront organisés afin de déterminer certaines activités en fonction de leurs envies. Pour plus d’information et pour vous inscrire, il vous suffit de contacter Florian BARBE par mail à [florian.barbe@mouvement-rural.org](mailto:florian.barbe@mouvement-rural.org) ou par téléphone au 06.07.77.57.20.

Sur inscription, 355€ / jeune

La FDFR57 organise un séjour péniche, kayak, VTT de 12 jours du 19 au 30 juillet 2021 pour les adolescents de 14 à 17 ans sur le canal des Houillères en Moselle

