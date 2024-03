Séjour itinérant canoë Camping le Batifol/Canada Chiny, dimanche 7 juillet 2024.

Séjour itinérant canoë dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 12 juillet Camping le Batifol/Canada 25,00 € par jour, soit 150,00 € avec déduction des bons de vacances CAF pour les QF inférieur à 700, remise de 5 € par jour pour les QF de 701 à 1000, remise de 5 % fratries de 2 et 10 % fratrie de 3. Possibilité de payer en chèques vacances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T07:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-12T00:00:00+02:00 – 2024-07-12T18:00:00+02:00

Séjour itinérant de 6 jours avec hébergement sous tente dans les campings, le long de la Semois en Belgique.

Séjour imaginé, préparé et organisé par les ados présents à l’année : choix des lieux, du mode d’organisation et des activités.

Sont prévues des activités sportives et d’aventure : Trottinette électrique et canoë.

Sont également prévues des activités de découverte du patrimoine culturel et historique : domaine des grottde de Han et château fort de Bouillon.

Le séjour est tourné vers le dépassement de soi (75 km de navigation), la nature (évolution dans un millieu naturel) et l’autonomie.

La gestion de la vie quotidienne sera assurée par les ados : courses et préparation des repas, montage et démontage du camp et répartitions des tâches.

Le transport sera assuré par 1 minibus conduit par un membre de l’équipe d’animation qui suivra les ados en canoë tout au long du séjour.

Camping le Batifol/Canada Pont Saint-Nicolas,1, 6810 Chiny Chiny 6810 Chiny Virton Luxembourg [{« type »: « phone », « value »: « 0660379624 »}, {« type »: « email », « value »: « ados@cc-oulchylechateau.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/clubadosoulchylechateau/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/clubados_oulchylechateau/ »}]