Séjour itinérant 13-15 ans camping du Lac Bain-de-Bretagne Catégories d’évènement: Bain-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Séjour itinérant 13-15 ans camping du Lac, 18 juillet 2022, Bain-de-Bretagne. Séjour itinérant 13-15 ans

du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet à camping du Lac

Le mini camp consiste à sensibiliser les jeunes aux déplacemenst éco responsables sur des trajets courts qui ne consomment rien d’autre que des calories avec comme outil un séjour itinérant. Faire découvrir des activités de pleine nature comme la course d’orientation, la piscine,le vélo,l’accrobranche, la voile,seront les activités proposées. Nous allons aussi organiser une “rando écolo” dans le but est de ramasser un maximum de déchets et de les trier par la suite. Et le dernier jour de notre séjour va se faire par la visite d’une déchetterie

135

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. camping du Lac 35470 Bain de Bretagne Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T08:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T08:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T08:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T08:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T08:00:00 2022-07-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bain-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu camping du Lac Adresse 35470 Bain de Bretagne Ville Bain-de-Bretagne lieuville camping du Lac Bain-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

camping du Lac Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bain-de-bretagne/

Séjour itinérant 13-15 ans camping du Lac 2022-07-18 was last modified: by Séjour itinérant 13-15 ans camping du Lac camping du Lac 18 juillet 2022 Bain-de-Bretagne camping du Lac Bain-de-Bretagne

Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine