Séjour île de Loisirs bois le Roi – Équitation et Camping base de loisirs et de plein air Bois le roi Bois-le-Roi, lundi 22 juillet 2024.

Séjour île de Loisirs bois le Roi – Équitation et Camping dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 juillet base de loisirs et de plein air Bois le roi tarif établi en fonction du quotient des familles entre 47€ et 236€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T08:00:00+02:00 – 2024-07-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-26T08:00:00+02:00 – 2024-07-26T23:59:00+02:00

Situé à 40km de Bonneuil, la base de Loisirs est située entre Melun et Fontainebleau au cœur de la forêt de Fontainebleau. Elle bénéficie d’un environnement exceptionnel avec un accès direct à la forêt de Fontainebleau. 73 hectares aménagés, dont 8 hectares de plan d’eau qui offrent de multiples activités de sport, de loisirs et de détente.

L’espace de camping est spécialement réservé aux groupes et équipé d’un bloc sanitaire avec douches chaudes, toilettes et bacs de lavage.

Le site est entouré d’un parc clos de 10 hectares. Les enfants auront un espace réservé sur la plaine de camping avec une salle de 60 m2 à disposition.

Ce séjour s’inscrit sous le signe de la découverte de la vie en collectivité et de l’autonomie. Les enfants vivront au rythme de la vie quotidienne et des multiples activités proposées par les animateurs de la ville.

La notion de vacances apprenantes et en lien avec le projet éducatif en séjour se précisera autour des éléments suivants :

L’activité : Basée sur des valeurs authentiques comme le jeu, la nature à travers la découverte de la faune et de la flore, l’exploitation du milieu rural et du patrimoine, en fonction des besoins, les possibilités physiques, intellectuelles de l’enfant, en opposition aux activités de consommation. L’activité sera gérée dans sa globalité autour de projet d’animation avec les JO

La convivialité et la qualité de la vie : A travers les animations festives en grand ou petit comité, favoriser la notion d’accueil, d’échanges, de fête. La qualité de vie s’appuie sur le respect des règles de vie en collectivité et l’existence d’un « bien vivre » au quotidien à travers l’alimentation, l’hygiène, la santé, le bien être corporel de l’enfant.

Le rythme de vie de l’enfant : Respect de son cycle naturel, de son individualité.

Les relations : Établir des relations claires et saines enfant/adulte, basées sur des notions de respect. Un climat d’ouverture doit être privilégié, afin d’encourager les bonnes relations entre les enfants et avec les adultes. La communication, l’écoute, le dialogue sont à développer pour susciter la curiosité, l’apprentissage. L’animateur devra valoriser les attitudes positives des enfants, afin d’aider l’enfant à grandir en le responsabilisant et en apprenant l’autonomie. Mise en avant des valeurs de tolérence et de Laïcité.

base de loisirs et de plein air Bois le roi rue de tournezy Bois-le-Roi 77590 Seine-et-Marne Île-de-France

Base de loisirs – équitation – activités sportives

Espace de campement mis à disposition du groupe